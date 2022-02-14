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疫情下政界情人節繼續「放閃」　葉劉淑儀贈小貼士：可在家甜蜜度佳節

政治 17:15 2022/02/14

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（廖添誠Facebook）

疫情下，雖然今年情人節氣氛不及往年，但正所謂有情人總能「放閃」，不少人就選擇在社交平台上，分享與另一半的幸福浪漫時刻。

曾參選立法會港島東的新民黨廖添誠，去年與民建聯「小花」、葵青區議員郭芙蓉共諧連理，今日迎來婚後首個情人節，他們就選擇在家中度過，更加與初生女兒「三人行」！

（廖添誠Facebook）

有人說：「女兒是上一世情人。」在廖添誠上載至社交平台的相片中，除了有與太太、女兒在年花前的家庭照，還有一張與女兒一起進睡的「床照」，但相信負責「偷拍」的太太郭芙蓉，面對兩名愛人一定不會「呷醋」。

身兼行政會議成員和立法會議員的新民黨主席葉劉淑儀，今日亦在社交平台上載手捧粉紅色鮮花的相片，祝福大家「疫下情人節快樂」。

她表示：「去年情人節適逢大年初三，當時第四波疫情嚴峻，全港食肆同樣於晚上六時後禁止堂食，遺憾地今年已是連續第二年受到疫情影響 ，政府收緊社交距離措施，情侶們無法於今天情人節正日在餐廳享用浪漫晚餐。」

（葉劉淑儀Facebook）

不過，葉劉淑儀就提醒：「今日雖然是工作天，但我也希望各位有情人好好相聚，即使晚上未能外出享用浪漫晚餐，但也可以選擇在家中甜蜜度過佳節。」

她又祝願大家情人節快樂，同時祝願香港早日克服疫境，所有人健健康康，經濟早日復甦，盡快重回正常生活。

另一議員、香港青年聯會主席梁毓偉，今日同樣在社交平台分享情人節祝福：「祝有情人嘅朋友甜甜蜜蜜；還是『單身狗』的朋友，祝你們早日找到另一半！」

（梁毓偉Facebook）

他又表示：「香港新增確診人數不斷上升，今年無論是單身還是有情人，都要乖乖地留在家中抗疫；因為愛，更加要保護好對方，待疫情過去，大家一齊走更遠的路。」

不過，同屬議員的民建聯梁熙則上載圖片，明言：「一人在家沒煩惱！」或許這就是單身人士的福利？

「情人節晚市無堂食，相信會令好多情人都很煩惱，但因為疫情特別嚴重，大家都要諒解一下。」他建議：「與情人想一條『絕橋』，過一個兩個人難忘的情人節吧！」

（梁熙Facebook）

事實上，在當前疫情嚴竣情況下，不少政界人士要投入抗疫工作，未必有時間與另一半慶祝，相信他們今日最期待聽到的是：「這個情人節我與你大概不會有多少相聚的時間，但我倆的心是相連的。」

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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撰文 : 傅流螢

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