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【院舍疫情】密切接觸者未送檢　羅致光：設施已飽和無法收納

社會 17:20 2022/02/14

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多間院舍出現感染個案。（資料圖片）

第五波疫情爆發，多間院舍爆發疫情。在今日（14日）立法會福利事務委員會上，有議員留意，近日有安老或殘疾人士院舍出現新冠肺炎感染個案，院友當中有不少缺乏自理能力，但這些密切接觸者無法送檢，情況可能一發不可收拾。羅致光承認，目前檢疫設施已經飽和，無法收納所有相關人士。

民建聯葛珮帆反映，收到多名家屬求助，指沙田鄰舍輔導會怡欣山莊，最少5名職員或嚴重弱智的院友染疫，院內其他人正原址檢疫，但職員人手嚴重不足。她引述有家屬指，如果再無外援，寧願自己入內照顧院友。

葛珮帆另提及，有安老或殘疾人士院舍出現感染個案，指相關人士現只能原地隔離，但院舍內人手嚴重不足，智障及殘障人士又無自理能力，形容情況危急，部分家屬甚至寧願親自入內照顧。

羅致光表示，亞博檢疫設施幾乎飽和，無法安排院友到檢疫設施隔離，指當局正與食物及衞生局努力增加檢疫設施的容量，惟改裝及聘用額外人手需要時間。他又提到，當局近兩日已重新調整策略及資源，工作人員已經接近盡所有心力處理，形容今次是一場「戰役」。

童樂居虐兒事件　羅致光承認警覺性不足

早前香港保護兒童會轄下機構童樂居被揭虐兒事件。實政圓桌立法會議員田北辰繼續關注童樂居虐兒事件，於會上要求局方承認於設計監管制度上有失職，或為事件道歉。他認為社署的定期巡查工作兒戲，沒有抽查錄影片段。

羅致光回應時未有道歉，但承認對有關事件的警覺性不足，承諾會檢視牌照監管制度以及檢視預防方法。

民建聯葛珮帆亦就事件促當局成立獨立調查委員會，調查社會福利署並監管其他相關機構，及制定改善及預防方案。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：袁澍

 

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