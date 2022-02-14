【鼓吹播毒】涉網上鼓吹染疫者播毒　維修工人提堂還押再訊

▲ 涉網上鼓吹染疫者播毒，維修工人提堂還押再訊。（資料圖片）

32歲維修工人涉於網上討論區鼓吹新冠肺炎患者傳播病毒，並被揭發涉及煽惑他人傷害司法人員，被控1項煽惑他人有意圖而傷人罪，及2項煽惑他人使其他人蒙受感染的危險罪。案件今（14日）於東區裁判法院提堂。控方指被告因染疫而未有出庭，案件押後至2月22日再訊。

被告鍾志超(32歲），報稱維修工人，被控1項煽惑他人有意圖而傷人罪及2項煽惑他人使其他人蒙受感染的危險罪。

控罪指，被告分別於2022年1月23日及2月7日，透過網站「連登討論區」非法煽惑自知屬傳染病接觸者或受指明傳染病感染的人，即2019冠狀病毒病，藉該人身處任何街道、公眾地方而使其他人蒙受感染的危險，違反《預防及控制疾病規例》。

被告另被控於2021年5月29日，在香港非法煽惑他人非法及惡意傷害香港司法人員，意圖使該或該些司法人員身體受嚴重傷害。

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記者：梁錦麟