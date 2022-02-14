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【居安抗疫】衞生署解釋密切接觸者定義　需視乎患者有否出現症狀

社會 17:33 2022/02/14

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（陳永康攝）

本地第五波疫情未止，連續數天新增逾千宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席疫情記者會，交代疫情最新情況。衞生防護中心今日（14日）公布，新增2071宗確診個案，同日錄得約4500宗初確個案。詳情即看:【下一頁】

政府本月8日起推行「居安抗疫」計劃，安排經評估為合適的密切接觸者和密切接觸者的同住家人進行為期分別14天和4天的家居檢疫。張竹君今日（14日）在記者會上解釋密切接觸者的定義：

密切接觸者：

  • 如患者有症狀，發病前兩日至隔離期間所接觸的人士為密切接觸者
  • 如患者沒有症狀，就會由檢測當日計算，當樣本檢測初步陽性的前兩天所接觸的人士就視為密切接觸者

張竹君補充指，以往確診個案較少時，當局會計算患者發病前4天或至很多天的人士為緊密接觸者；另指若患者同一公司同事，沒有與患者一同用餐，除非公司出現大爆發，否則有關人士不計算是密切接觸者。她續說，當局另正考慮如何提升化驗所的檢測量。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：郭詩詩

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