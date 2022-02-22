【抗癌媽媽】抗癌12載堅持行善開愛心二手站　超人媽媽身教3子女：珍惜與包容

▲ 龔黃螢敏（Linda）是超人媽媽，抗癌12載堅持行善，更開設愛心二手站。

抗癌勇士龔黃螢敏（Linda），沒有被病人的身份打倒人生，抗癌至今12年，過了確診末期癌症最難熬的第一年，大步欖過的她堅持繼續行善，一直至今。Linda沒忘記曾囑咐孩子要做個好人，身教孩子去行善，成為寄養家庭，並創立了結合環保與助人理念的「愛心二手站」。

加入寄養家庭服務照顧嬰兒

一直有做義工的龔家，於2011年加入寄養家庭服務，至今已照顧了31名初生嬰兒。因做寄養家庭收到很多物資，由小朋友物品，至後來社工問Linda可會接受其他物資，她開闢轉送物資予有需要者，社工介紹一些個案，她整理好環保物品，點對點轉送，這是「愛心二手站」的雛形，結合了環保與助人的理念。

▲ 龔黃螢敏（Linda）現時開設了愛心二手店，結合環保、義賣籌款與培訓SEN孩子。（湯致遠攝）

及後，物品存了很多，聖雅各福群會每年舉行嘉年華會，Linda提出要一張枱或地方，將收到的很多物資免費給人，取物資者如答簡單問題何以實踐環保，就可來揀想要的物品。在2014年至2019年，每年有2至3場嘉年華。

起初以直接向朋友收集，之後朋友傳給朋友，我就十九區去收，拿買餸車2個轆、孭住個大背囊、孭住環保袋，我清洗一些污糟衫鞋等，老公幫忙檢查修補小型家庭電器﹐之後拿去嘉年華免費送給街坊。

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義賣收集物資開實體店

Linda的善心有目共睹，2020年，有NGO向她提及有店舖有約2個月空窗期，問她會否合用。在此機緣下，成就Linda開設了「愛心二手站」實體店，義賣收集的物資，收益全數捐出，更聘請SEN或弱勢人士當店員，讓他們學習職場技能及賺取薪金，令善心愈發愈大。現時，愛心二手站設在深水埗。

是病人、是寄養姨姨、3孩媽媽的Linda坦言慈善義務工作辛苦，可是樂在其中，會分配好時間兼顧，而第1位毫無懸念是家庭。

人生是很忙，只是如何去分配時間。此舖頭跟人分租，我只有一半時間在此，主力是零售、收物資及培訓學員，平時會交託予義工。我每天7時起床天天煮飯，寄養BB最早最夜那餐都是我餵。

▲ 現時愛心二手站有短期舖位，現為深水埗區，女兒不時來幫忙。（湯致遠攝）

孩子心目中的超人媽媽

仔女一直都有幫助媽媽，大女Julia及細女Alice訪問當天就有來愛心二手站幫忙，她們大讚媽媽是超人，很佩服及欣賞媽咪親力親為做很多慈善事務，更好好照顧家人，但難免會擔心媽媽操勞。

她有問我們意見，起初有擔心她的狀況，但她又承諾處理到，表示她真的想做此事，所以我們支持她。爸爸又很支持，例如多些留家煮飯。

▲ 大女Julia及細女Alice大讚媽媽是超人。（湯致遠攝）

細女Alice在舊舖暑假時幫了2個月，差不多日日在舖頭幫媽咪執貨、向人介紹商品等。現時3仔女忙工作少了來二手站幫忙，但會盡量支持媽媽，難忘事是用英語跟外傭姐姐顧客解釋慈善店舖的理念。

我們幾個小朋友，由小學時已有做義工，例如去社區中心幫手，小時候覺得跟媽咪爸爸一齊做，大個了會想做多一步，對他人有幫助。

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身教孩子珍惜與包容

女兒希望超人媽媽幫人無數之時，多些關心自己。可是，Linda笑言「全部我所做的事都enjoy」，是自己選擇，希望被不同的開心事圍繞著，當中令她開心的包括身教孩子珍惜與包容，成為好人。

想不到子女看著媽媽去做這些事，感染了他們去幫人的心態，對他人的包容。好似兒子高中時獲香港傑出青年義工，當年要考DSE，但都有幫忙推廣義工服務做交流。要提升自己的能力才能去幫人，可能這樣助他們去想自己的目標。

▲ 抗癌勇士Linda最記掛家人，一家人齊齊整整最重要。（受訪者提供）

包容之外，Linda樂見子女學識珍惜，他們知道有些家庭只可維持到每天基本三餐，其他物品就沒有，慢慢發現有時真的太浪費，覺得生活就是要簡單，一家五口可以一齊食飯就是Linda一家很滿足的事情。

孩子找到人生目標，少了很多煩惱事去想，我只好幸慶他們沒有做壞人，沒有害人的想法，這亦是我們作為成人應該教孩子的事。

有關Linda抗癌的經歷，可看【患乳癌甲狀腺癌12年前被指活不久 港媽為3子女活出奇蹟：大步檻過】

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記者︰顏紫燕