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【封區檢測】香港仔華富一邨華裕樓污水樣本呈陽性　晚上8時起被圍封【不斷更新】

社會 20:05 2022/02/14

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香港仔華富(一)邨華裕樓圍封強檢。（曾耀輝攝）

本港疫情今日（14日）再創新高，本港今日新增2,071宗確診，當中只有19宗屬非本地感染個案；同日錄4,500宗初步確診。政府今日公布，由於大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，今晚起被圍封檢測香港仔華富(一)邨華裕樓，目標明日（15日）中午12時完成強檢行動。

【20:】

政府自今日晚上8時起，指明香港仔華富(一)邨華裕樓為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（15日）中午約12時完成此行動。

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政府發言人表示，大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，決定就相關區域作出限制與檢測宣告；已於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動有特別困難的人士安排上門採樣。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：李榮忠

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