【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　專家指不同入口指揮官指揮偏離程序

▲ 迷你倉大火死因研訊續，專家指不同入口指揮官指揮偏離程序。（資料圖片）

2016年淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，導致高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職，死因研訊今（14日）續。英國消防程序及滅火應對專家作供稱，當日張所屬的小隊進入火場時，由不同入口指揮官指揮，做法偏離呼吸氣樽使用程序。

英國消防程序及滅火專家Richard Hagger今作供稱，呼吸氣樽使用程序中列明，入口指揮站只能有1個入口指揮官指揮（ECO)，惟當日高級消防隊長張耀升所屬的小隊進入火場時，由不同入口指揮官指揮，及留意各成員的氣樽存量，做法偏離程序。

消防署代表律師提問時向Hagger指出，消防程序列明入口指揮官只能同時處理12個消防員，而當日亦將每名入口指揮官處理的消防員減至2個。Hagger則認為入口指揮官不應同時處理多於1隊消防員，這樣每個消防員的數據不會分拆在不同入口指揮版上。

死因裁判官向Hagger提問時指，結合早前證供，Hagger曾稱英國的迷你倉亦是使用金屬板，若是次火場的間隔由波浪式金屬板改為單磚，會否令火場的傳導熱及溫度降低。

Hagger指，在單磚間隔下，火場的溫度和傳導熱均會大大降低，並減低火勢蔓延，更加保障到消防員。Hagger認為迷你倉使用金屬板的原因是在於金屬板能較快組裝，降低成本。同時金屬板較單磚薄，能增加實用面積。

研訊周三（16日）續。

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記者：梁錦麟