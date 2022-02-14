  • 19°C
香港時間 : 2022214日 (週一) 18:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　專家指不同入口指揮官指揮偏離程序

社會 18:10 2022/02/14

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

迷你倉大火死因研訊續，專家指不同入口指揮官指揮偏離程序。（資料圖片）

2016年淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，導致高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職，死因研訊今（14日）續。英國消防程序及滅火應對專家作供稱，當日張所屬的小隊進入火場時，由不同入口指揮官指揮，做法偏離呼吸氣樽使用程序。

英國消防程序及滅火專家Richard Hagger今作供稱，呼吸氣樽使用程序中列明，入口指揮站只能有1個入口指揮官指揮（ECO)，惟當日高級消防隊長張耀升所屬的小隊進入火場時，由不同入口指揮官指揮，及留意各成員的氣樽存量，做法偏離程序。

消防署代表律師提問時向Hagger指出，消防程序列明入口指揮官只能同時處理12個消防員，而當日亦將每名入口指揮官處理的消防員減至2個。Hagger則認為入口指揮官不應同時處理多於1隊消防員，這樣每個消防員的數據不會分拆在不同入口指揮版上。

死因裁判官向Hagger提問時指，結合早前證供，Hagger曾稱英國的迷你倉亦是使用金屬板，若是次火場的間隔由波浪式金屬板改為單磚，會否令火場的傳導熱及溫度降低。

Hagger指，在單磚間隔下，火場的溫度和傳導熱均會大大降低，並減低火勢蔓延，更加保障到消防員。Hagger認為迷你倉使用金屬板的原因是在於金屬板能較快組裝，降低成本。同時金屬板較單磚薄，能增加實用面積。

研訊周三（16日）續。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

疫情下政界情人節繼續「放閃」　葉劉淑儀贈小貼士：可在家甜蜜度佳節
今日 17:15
疫情下政界情人節繼續「放閃」　葉劉淑儀贈小貼士：可在家甜蜜度佳節
【鼓吹播毒】涉網上鼓吹染疫者播毒　維修工人提堂還押再訊
今日 17:23
【鼓吹播毒】涉網上鼓吹染疫者播毒　維修工人提堂還押再訊
【檢測縱火】涉大圍新翠邨檢測站縱火　運輸工提堂還押4月再訊
今日 17:23
【檢測縱火】涉大圍新翠邨檢測站縱火　運輸工提堂還押4月再訊
【交通意外】吐露港公路電單車貨車相撞　電單車司機困車底獲救送院
今日 17:56
【交通意外】吐露港公路電單車貨車相撞　電單車司機困車底獲救送院

你可能感興趣

疫情下政界情人節繼續「放閃」　葉劉淑儀贈小貼士：可在家甜蜜度佳節
今日 17:15
疫情下政界情人節繼續「放閃」　葉劉淑儀贈小貼士：可在家甜蜜度佳節
【鼓吹播毒】涉網上鼓吹染疫者播毒　維修工人提堂還押再訊
今日 17:23
【鼓吹播毒】涉網上鼓吹染疫者播毒　維修工人提堂還押再訊
【檢測縱火】涉大圍新翠邨檢測站縱火　運輸工提堂還押4月再訊
今日 17:23
【檢測縱火】涉大圍新翠邨檢測站縱火　運輸工提堂還押4月再訊
意外事故 分拆 消防員 律師 強制檢測

最高瀏覽

【母子決裂】梅媽與兒子脫離母子關係　梅啟明承認欠債稱對母親失望
今日 09:39
【母子決裂】梅媽與兒子脫離母子關係　梅啟明承認欠債稱對母親失望
【染疫不適】市民瘋搶連花清瘟膠囊稱「抗疫神藥」紓緩不適　中醫拆解「神藥」功效
16:14 2022/02/13
【染疫不適】市民瘋搶連花清瘟膠囊稱「抗疫神藥」紓緩不適　中醫拆解「神藥」功效
【雙喜臨門】阿嬌前夫賴弘國第三度結婚　未婚妻奉子成婚認快做爸爸
15:39 2022/02/13
【雙喜臨門】阿嬌前夫賴弘國第三度結婚　未婚妻奉子成婚認快做爸爸