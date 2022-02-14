【等埋你】Eric Kwok情人節另類放閃　自爆曾向葉佩雯做重口味事情

▲ Eric Kwok和葉佩雯一直十分恩愛。

Eric Kwok（郭偉亮）近日推出新歌《等埋你》，今日Eric在情人節就分享跟太太葉佩雯（Grace）往事應節，但有別一般情侶甜放閃，Eric Kwok的分享卻極為重口味。

Eric Kwok今日以長文分享一件跟太太的往事，大爆自己在拍拖第一年，已向Grace講了一個大話，就是很認真講自己有四個肛門，因為講得太真實，令Grace一度信以為真。

之後有日Eric決定要將謎底揭盅，在床上脫下褲子，叫Grace來驗證，當Grace把頭向前望時，Eric卻向女友放了一個大屁，原來他鋪排多時，就是要作弄對方。

▲ 二人遊日本片段拍成MV。

Eric留言：「記住Grace當時係擘大個口，佢全部接收晒，呢件事一定記一世。」之後Grace為了報仇，經常在Eric熟睡時將自己的屁放在手上，然後一個拳頭放在他的鼻上。

Eric笑言：「當然對我嚟講，呢個報仇完全唔入流，不過最重要，都係佢舒服啲。啲咁私人嘅嘢我從來冇諗過可以同大家分享，因為Grace係絕對唔會俾我同大家講。我自己就覺得呢個故仔好震撼，如果有一日可以面世就好啦。」

而他說經過22年後，太太已十分豁達，並變得幽默，願意把這事公開，來祝大家情人節快樂。

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