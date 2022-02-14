【校長專欄】培育學生成為世界公民 校長：陪伴孩子成長是光榮使命

▲ 能夠陪伴孩子們一起成長，是一件十分快樂的事，亦是一份光榮的使命。

學校的核心價值是甚麼？團結的氛圍肯定是相當重要的一點，亦是讓學生、教職員和家長凝聚起來，建立歸屬感的重要元素，我相信亦是家長選校的其中一個考量。

我在大埔的香港美國學校 (American School Hong Kong, ASHK) 已任職6年，我們的教職員一直致力建立一個溫暖、熱情和充滿關愛的國際學校環境。在這6年間，能夠讓學校擁有一個多元的社群，各人都尊重彼此的差異，互相學習和欣賞對方的長處，是我最大的成就之一。

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不少同學都表示，從上學的第一天開始，已經感受到香港美國學校這個大家庭的温暖。5年級的Sophie多年前已經加入了ASHK，她表示，在上學的第一天，她不小心跌倒，旁邊立刻有人把她攙扶到醫療室治理，讓她十分感動以及感受到同學們之間的關懷。

Sophie表示，她每天上學都感到十分開心，很享受上課的時光。另一位同學Agnes亦表示，她上學第一天感到十分緊張，因為不知道能否認識到朋友。但很快就有一位同學跟她聊天，問她可否做朋友，令她能放鬆心情，與同學們一起玩耍。Agnes很感恩在ASHK認識到很多朋友。

ASHK其中一個重要使命是培育學生成為世界公民，因此除了在學校內建立一個充滿關愛的環境，我校的學生及教職員亦嘗試幫助世界上有需要的人。較早前，我們在校內舉辦了第一屆 ASHK Terry Fox慈善跑讓學生及教職員參加，以喚起對癌症的關注，並舉行籌款及將善款捐贈至癌症研究項目。

此外，在聖誕節來臨之前，我們亦響應了Box of Hope活動，在校內收集到超過200個裝滿禮物的盒子，透過慈善機構Box of Hope，把禮物贈送給弱勢兒童，讓他們在聖誕節能收到禮物，感受温暖。

能夠建立ASHK這個社群，讓ASHK的成員互相關懷及守望相助，讓我感到十分自豪。我很慶幸能一直在教育領域工作，能夠陪伴孩子們一起成長，是一件十分快樂的事，亦是一份光榮的使命。