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【新冠肺炎】牛池灣及灣仔駱克道街市與初確個案有關　提早關閉消毒

社會 18:17 2022/02/14

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牛池灣及灣仔駱克道街市與初確個案有關，提早關閉消毒。（資料圖片）

食環署今日（14日）宣布，因應有初步確診個案與牛池灣街市有關連，為審慎起見，該街巿今日將提早一小時於下午7時關閉，並於明日（15日）及後日（16日）全日關閉，期間進行深層清潔消毒工作。

食環署表示，會與街巿檔戶保持聯絡，亦要求他們盡快前往社區檢測中心接受免費檢測，並於街市重開前取得陰性結果才重回街市工作。如一切順利，食環署會在完成深層清潔消毒工作後在2月17日（星期四）重開街市。

另外，因應一宗初步確診個案與灣仔駱克道街市有關連，為審慎起見及保障街市檔戶及市民的健康及安全，該街巿今日亦會提早一小時於下午7時關閉，為初步確診者工作的範圍、街市公用地方及設施等進行深層清潔消毒工作。食環署亦要求街巿檔戶合作，清潔消毒其攤檔範圍；並會在街巿外圍及附近街道進行清洗消毒。食環署亦會因應衞生防護中心指引，要求與該初步確診者相關的街巿檔戶接受病毒檢測。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃穎津

 

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