【明星豪宅】溫碧霞家有大花園讓毛孩放電　藉愛犬跟養子建立良好關係

溫碧霞（Irene）入行多年拍過不少代表角色，包括早被網民奉為永恆經典的《火玫瑰》和《封神榜》。長年保持「海潮」凍齡外貌，溫碧霞現實中也是充滿愛心的好媽媽，除對養子視如己出，現有兩頭愛犬的她，每次工作完返回大宅，都對愛寵母愛滿瀉。

TOPick這日來到溫碧霞位於清水灣、她和丈夫一家三口的安樂窩，全屋最亮眼的地方自是有一個偌大的花園平台，如峇里度假屋的設計，外擁翠綠園藝及遠望山景，十分怡人。

▲ 溫碧霞現養有兩犬。（攝影：湯致遠）

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溫碧霞帶著兩頭愛犬拍照，其中屬英國獵犬的Bianca已有17歲，另一頭則是只約4歲的芝娃娃Angel，對著高齡及有點抱恙的Bianca，溫碧霞叮護備至；至於仍十分好動的小型犬Angel，她又溫柔得像照顧初生嬰孩的媽媽一樣。

愛寵見證婚姻

說到跟動物的緣份，溫碧霞稱是自小便被媽媽薰陶。「因為我媽媽很喜歡小動物，以前家裡有養狗、貓、兔、烏龜，所以我也一直想養寵物，以前養過西施和Jack Russell，不過當時戲工作忙，沒太多時間照顧。到結婚後希望家裡有小動物，就再開始養狗，其實我也喜歡貓，但我鼻敏感，狗相對甩毛較少，而且很有靈性，能跟家人建立良好關係。」

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現時養的Bianca和Angel都是狗女，前者是朋友送給她，後者則是溫碧霞則是為囝囝Xavier而挑選，因此都有特別意義。「Xavire都好喜歡動物，故我帶他一同在狗場挑揀，養動物令兒子最最開心，我們也一同有了寵愛的小動物，相處便很好。」

自言教養寵物並不嚴厲，她把狗隻都當作好朋友相處。去年她差不多一整年在內地工作，故近日返回香港，一有時間就會帶著兩犬四處玩，特別是仍幼年的芝娃娃Angel，每次出街都會興奮吠叫。

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照顧病犬呵護備至

至於老年犬Bianca，幾年前頸後長一粒肉粒，雖然醫生表示沒大礙，不過始終年紀大，現時開始有少許內分泌失調，早前並剛做過手術，身體較虛弱，因此最能溫碧霞感掛心。

她憶述：「Bianca真的很懂事，像了解我的心事，我在內地返港，因為太掛念，一見我進門，看到牠眼中有淚水，像開心得流淚，令我覺得很神奇。」

養過動物的人，自會體會愛寵離世時的傷痛。

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先後養過五頭狗的溫碧霞，也是很早感受過這份椎心之痛。「我對上一隻Jack Russell叫做X，因為我想牠像X-Men般有型，而這是我丈夫送給我，牠見證了我的婚姻和家庭生活，也是我養過的狗最乖的一隻，X直到17歲才離世，雖已是很長壽，但因牠離開我，自己不在香港，故不能陪到最後，每念及此便很難過。」

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然而溫碧霞明白動物離世是必然定律，因此她能以釋懷心情面對，並將愛心延續予下一隻愛寵。「寵物帶給我很多的快樂，也是家庭成員，可為家人帶來歡樂。牠們離世雖然傷心，但我會抱正面心態，之後再養另一隻狗，就把這份愛延續下去，亦可作為一份彌補，一個生命離開，又想有一個生命開始，這樣去想也會開心些。」很多人面對寵物離開，往往無法放下，溫碧霞卻以大愛心態，去跨過生離死別的哀傷。

婚姻無阻演員夢

在90年代溫碧霞也拍了不少劇集，其中《火玫瑰》中「海潮」一角，更是深入民心。「我也很喜歡此劇，有不少感動位，也像做回自己，現在好像再遇不到這種角色。」

▲ 《火玫瑰》「海潮」深入民心。

入行40年，溫碧霞對演戲仍是充滿熱情，兩年前演《墮落花》為她贏來《第8屆絲綢之路國際電影節》影后寶座，讓溫碧霞更感鼓舞。

「我入行第一日，已希望做一個出色的的演員，到現在擁有了家庭，家庭和婚姻對我當然重要，但不想結婚後便沒了自己夢想，即時有時工作和家庭難以平衡，幸而家人都很支持持，而見到一些熱情的fans，自己的作品能成為別人成長的回憶，這也是我想繼續演出的動力。」

記者：陳家昌