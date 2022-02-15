【外賣優惠】帝苑各餐廳推出外賣佳餚　滿1,500元可享免費送貨 【附訂購連結】

▲ 帝苑酒店各餐廳推出美食外賣優惠。(酒店提供)

尖東帝苑酒店多間餐廳即日推出自家招牌美饌，以及多款套餐，今次外賣食品選擇多元化，連餅店都外賣下午茶。首先有東來順麻辣砂窩$988（4位用）及帝苑軒至尊砂窩$888（4位用），前者加入秘製麻辣醬汁製作，有原隻麻辣紅繞網鮑、香麻辣子中蝦、蜀香辣椒醬杜泊羊排、花膠及蔬菜，嗜辣的你不能錯過！後者有帝苑軒行政總廚何偉成師傅最拿手的原隻蠔皇鮑魚（8頭）、乾煎中蝦、招牌鯪魚球、扣肉芋頭片、蠔皇冬菇等，兩款砂窩外賣需兩天前預訂。

▲ 燒烤豬肋骨套餐。(酒店提供)

此外亦有不同套餐供應，燒烤豬肋骨套餐包括美式燒豬肋骨、龍蝦凱撒沙律及西班牙氣泡酒一瓶，只需$1,288；配越式扎肉沙律、意式肉醬長通粉及西班牙氣泡酒一瓶，只需 $1,388 起，各供4位用。

另外東來順、帝苑軒、Sabatini意大利餐廳、四季菊日本餐廳分別推出 2 人和 4 人套餐，現於網上購買更可享 8 折優惠，折後只需 $478.4 起，即可品嘗各餐廳的招牌美食，如東來順的龍井煙熏蛋、水晶羊肉；Sabatini 的 48 個月風乾西班牙黑毛豬火腿配蜜瓜或帝苑軒的桂花蟹肉炒銀絲等，相當吸引。

帝苑餅店亦推出外攜下午茶，包括 4 款鹹點及 6 款時令甜品如焦糖核桃撻、栗子卷及自家製英式鬆餅等，更奉送有機香草茶包兩枚，讓你悠然在家中品嘗，兩位用下午茶只需 $588。

▲ 外攜下午茶，包括4款鹹點及6款時令甜品如焦糖核桃撻、栗子卷及自家製英式鬆餅等。(酒店提供)

外賣食品由即日起接受預訂，如消費淨價滿$1,500或以上，可享九龍區免費送貨服務；淨價滿$2,500或以上，可享港島區免費送貨服務。詳情可按此網上商店連結了解。

（只限指定食物/套餐，詳情請參考網上商店之條款及細則；數量有限，售完即止；免費送貨需視乎地區而定，並以餐廳確認為準；於14日內有確診個案 / 載於「已確診感染個案出現的大廈」的名單內之大廈除外；優惠受條款約束；帝苑酒店保留最終決定權）

東來順 (北京及淮揚菜)

電話：2733 2020

Sabatini意大利餐廳

電話：2733 2000

四季菊日本餐廳

電話：2733 2933

帝苑軒

電話：2724 2666

帝苑餅店

電話：2733 2045

撰文：郭秀芳