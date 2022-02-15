【Netflix愛情喜片】《解禁男女》用SM探索男女愛情　少女時代徐玄奉旨虐待李濬榮

▲ 《解禁男女》

Netflix愛情喜劇電影《解禁男女》在日前上線，該片改編自同名網路漫畫，由韓國人氣女團少女時代成員徐玄擔正主演，與男團U-Kiss出身的李濬榮奉旨玩SM。

《解禁男女》劇情講述徐玄一次誤開李濬榮包裹，發現對方有特殊性癖好，繼而打開心窗，二人開始摸索BDSM（皮繩愉虐）的樂趣，展開浪漫的愛情故事。

先解釋BDSM，其實是一組縮寫，包含了BD（Bondage & Discipline綁縛與調教）、DS支配與臣服（Dominance & Submission）、SM施虐與受虐（Sadism & Masochism）的意思。

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純妹變女王

此片最令人意外，是出道14年的徐玄突破以往清純形象，搖身變成高傲OL，進化成女王氣勢般的「主人」，新形象讓網民眼前一亮之餘，放膽演技更獲大讚：「沒想到徐玄這麼會演。」

她在戲內為李濬榮戴上狗帶Cosplay主人與狗，不但著高跟鞋踩對方背脊，又用腳踩面，盡情演繹支配者風範。

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為角色增肥20磅

同樣偶像派出身的李濬榮，2014年以藝名Jun加入U-Kiss，惟男團知名度大不如前，決定轉戰影視圈，2017年參演tvN連續劇《付岩洞復仇者們》，同年又參與選秀節目《The Unit》，以限定團體「UNB」再闖歌壇，實行多方面發展。

今次在《解禁男女》放膽演出，不惜為角色暴飲暴食增肥20磅，可愛、傻更更演繹成功打開人氣，獲不少網民激讚：「演技很好」、「沒想到他是偶像」。

▲ SM探索愛情，展開浪漫愛情故事。（電影截圖）

SM調教

所有場口點到即止，雖然沒有《格雷的五十道色戒》火辣赤裸的性愛場面，但戲中調教方式花招百出，包括頸圈、綑綁、皮鞭、滴蠟等重口味的SM場面，配合李濬榮既痛又陶醉的表情，睇到一眾觀眾心癢癢！

撰文 : TOPick柴犬出動