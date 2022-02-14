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【疫下市道】餐飲從業員組織稱散工缺支援　倡發每名員工1.5萬元津貼

社會 18:55 2022/02/14

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餐飲從業員組織稱散工缺支援，倡發每名員工1.5萬元津貼。（陳國峰攝）

酒店及餐飲從業員協會今日（14日）發聲明指，政府回應了協會於2月9日發表的聲明中的第3點「政府應增加短期或臨時職位，以舒缓餐飲業界散工的生活壓力」，將進一步創造 3萬個有時限性的職位。「臨時失業支援」向每位因第五波疫情關係而短期或臨時失業人士提供一次性1萬元資助，包括合資格自僱人士，失業前月薪不超過3萬元。

然而，餐飲業在疫情初期首當其衝，但第6輪的防疫抗疫基金及「臨時失業支援」，卻遺漏了有供強積金的餐飲業散工。有散工失業長達7個月卻得不到任何支援，只能坐食山崩。協會呼籲政府向餐飲業散工：

  • 發放5000元，連續3個月，合共15,000元的特惠津貼
  • 特惠津貼應「實名制」，根據員工的強積金供款紀錄來申請，確保墓金直接撥給餐飲業的散工

協會期望局方能切身處地顧及餐飲業散工的實際需要，追加以上建議，会抗疫基金能精準協助到有需要人士。協會將密切關注抗疫基金6.0的落實情況，以協助工友渡過難關。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳麗娜

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