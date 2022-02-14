【第五波疫情】胡定旭稱本港檢測人手達臨界點　增設火眼實驗室需中央提供更多人手

▲ 馬鞍山體育館「火眼實驗室」。(陳靜儀攝)

政府早前宣布在馬鞍山體育館重設火眼實驗室，將於明日(15日)凌晨投入服務，另有2套火眼實驗室日內運抵香港。承辦商華大基因旗下、華昇診斷中心董事長胡定旭表示，火眼實驗室每日可進行10萬次單管測試，或30萬個三合一混合檢測樣本，但直指本港檢測人手有限，已達臨界點邊緣，即使另外2個實驗室陸續來港，仍需中央協助提供人員協助檢測。

胡定旭指，馬鞍山體育館的火眼實驗室的人手需要約400名人手營運，暫時由華大基因在內地調派200名檢測人員，及在本港其他地方調配人只或聘請新人來營運；另外2套火眼實驗室料數日內可運抵香港，若政府需要加大檢測量，可以隨時覓地搭建，但由於實驗室需要多1,000名人手，只能依賴中央加派更多人手進行檢測，屆時本港每日單管檢測量可提高至20萬個，但強調管理人員和組長等崗位就由香港人員擔任，以確保符合程序。

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被問到當局成立成立專責小組，應如何加大檢測量，胡定旭指一直有跟政府溝通，因為他認為目前檢測量實在不夠，「要同病毒鬥快，要更快、要先進及大規模的檢測」，在設立火眼實驗室後希望在2周內去到10萬單管檢測，幫香港提升檢測力，未來2套如何安排仍需視乎政府場地或人力安排，但「愈快推行愈好」，因現時每天逾4位數的確診個案，市民十分擔心，認為可借鏡內地經驗，當第一時間知道源頭就應堵截，先大範圍檢測，之後逐步收細，精準找出病毒。

他強調由於現時本港疫情跟以往不同，自前都是以自願檢測為主，但現時會有封區、大廈強檢等目前檢測量是遠遠不夠，很多人需要排隊等候，強調實驗室是為了應付目前的檢測量。

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記者：蘇文軒