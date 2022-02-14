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【新冠肺炎】衞生署一名牙科手術助理員及一名牙醫初步確診 於長沙灣政府合署牙科診所工作

社會 19:04 2022/02/14

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一名在長沙灣政府合署牙科診所工作的牙科手術助理員及一名牙科醫生初步陽性。(資料圖片)

衞生署今日（14日）表示，一名在長沙灣政府合署牙科診所工作的牙科手術助理員新型冠狀病毒檢測呈初步陽性，另外一名牙科醫生對快速抗原檢測亦呈初步陽性。

該名牙科手術助理員正在休假，她於上周二（8日）曾回到診所短暫逗留並處理文書工作，當日並無接觸公眾。她於二月十日接受新型冠狀病毒檢測，其樣本呈初步陽性。該名牙科醫生最近一次當值日期為上周五（11日），她於二月十二日出現病徵，同日接受快速抗原檢測呈初步陽性。

該兩名員工工作時有佩戴適當的個人防護裝備，包括N95呼吸器。該牙科診所今日及明日（15日）關閉以進行徹底清潔和消毒，職員已聯絡受影響預約人士另作安排。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：洪芷晴

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