【新冠肺炎】衞生署一名護士初步確診　牛頭角家庭醫學深造培訓中心明關閉【不斷更新】

▲ 一名在長沙灣政府合署牙科診所工作的牙科手術助理員及一名牙科醫生初步陽性。(資料圖片)

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施有職員確診或初步確診。

【22:26】

衞生署今日表示，牛頭角家庭醫學深造培訓中心一名護士新型冠狀病毒檢測呈初步陽性。

該名護士曾於2月9日接受病毒檢測而結果為陰性，最近一次當值日期為2月11日，工作時有穿着適當的個人防護裝備，她於2月11日進行恆常檢測，結果呈初步陽性。病人沒有病徵。她曾在2月9至10日調派到西貢戶外康樂中心檢疫中心支援檢疫相關工作，接觸檢疫人士時有穿着適當的個人防護裝備。

衞生防護中心的流行病學調查正在進行中，家庭醫學培訓中心明日（15日）將關閉以進行徹底清潔和消毒，職員已聯絡預約人士另作服務安排。培訓中心星期三（16日）將如常開放。

【19:00】

衞生署今日（14日）表示，一名在長沙灣政府合署牙科診所工作的牙科手術助理員新型冠狀病毒檢測呈初步陽性，另外一名牙科醫生對快速抗原檢測亦呈初步陽性。



該名牙科手術助理員正在休假，她於上周二（8日）曾回到診所短暫逗留並處理文書工作，當日並無接觸公眾。她於二月十日接受新型冠狀病毒檢測，其樣本呈初步陽性。該名牙科醫生最近一次當值日期為上周五（11日），她於二月十二日出現病徵，同日接受快速抗原檢測呈初步陽性。



該兩名員工工作時有佩戴適當的個人防護裝備，包括N95呼吸器。該牙科診所今日及明日（15日）關閉以進行徹底清潔和消毒，職員已聯絡受影響預約人士另作安排。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：洪芷晴