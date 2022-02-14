【醫護染疫】醫管局今再增41名員工中招　涉18醫院或診所【附名單】

▲ 醫管局今再增41名員工中招，涉18醫院或診所。（資料圖片）

本港第5波疫情持續入侵公立醫院，醫管局今日（1４日）公布，再多41醫護確診或初步確診，有28名員工被列為密切接觸者，暫時沒有病人被列為密切接觸者，名單包括：

東區尤德夫人那打素醫院3名支援人員

東華東院一名社工

瑪麗醫院一名醫生、一名護士及2名支援人員

東華醫院一名護士

伊利沙伯醫院一名醫生及2名護士

廣華醫院一名護士及一名支援人員

基督教聯合醫院一名醫生及4名支援人員

藍田分科診所普通科門診診所一名醫生

方逸華普通科門診診所2名支援人員

瑪嘉烈醫院一名護士

明愛醫院一名醫生、一名護士、一名放射技師及一名支援人員

仁濟醫院3名支援人員

葵涌醫院一名護士

威爾斯親王醫院一名護士

沙田醫院一名支援人員

屯門醫院2名醫生、一名護士及2名支援人員

博愛醫院一名物理治療師及一名支援人員

小欖醫院一名支援人員

有關醫院及診所已按需要進行接觸追蹤及安排清潔消毒工作，相關員工在工作期間有佩戴合適個人防護裝備，暫時沒有病人被列為密切接觸者。部分上述員工曾於沒有佩戴口罩的情況下，與其他員工一起進食、交談等，有28名員工被列為密切接觸者，需要接受檢疫安排。

局方再次呼籲，員工盡量減少社交活動，亦避免與其他員工一起進食，工作時須佩戴合適個人防護裝備。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：李榮忠