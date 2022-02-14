  • 17°C
香港時間 : 2022214日 (週一) 20:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【退伍軍人病】衞生署今年截至2月初錄得6宗退伍軍人病個案 提醒市民應妥善保養供水系統

社會 19:17 2022/02/14

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

衞生署今年截至前日（12日），錄得6宗退伍軍人病個案。(資料圖片)

衞生署衞生防護中心今日（14日）公布退伍軍人病個案最新數字，並強調市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。截至前日（12日），今年錄得6宗退伍軍人病個案。2021年及2020年分別有69及104宗。

在2月6日至12日期間，衞生防護中心錄得一宗社區感染的退伍軍人病個案呈報，涉及一名有長期病患的88歲女病人，她居於香港仔漁光村海鷗樓。

衞生防護中心發言人表示，署方正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。發言人指，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另外，有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能受感染。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：洪芷晴

相關文章

【第五波疫情】利安邨利盛樓發現44宗初步陽性　張竹君料染疫人士非居同一座向
今日 17:56
【第五波疫情】利安邨利盛樓發現44宗初步陽性　張竹君料染疫人士非居同一座向
【第五波疫情】再多2人染疫死亡　醫管局指3歲童情況急轉差現仍危殆
今日 16:55
【第五波疫情】再多2人染疫死亡　醫管局指3歲童情況急轉差現仍危殆
【第五波疫情】醫管局40名醫護在社區感染　20多名醫護列密切接觸者
今日 16:55
【第五波疫情】醫管局40名醫護在社區感染　20多名醫護列密切接觸者
【居安抗疫】衞生署解釋密切接觸者定義　需視乎患者有否出現症狀
今日 17:33
【居安抗疫】衞生署解釋密切接觸者定義　需視乎患者有否出現症狀
【新冠肺炎】牛池灣及灣仔駱克道街市與初確個案有關　提早關閉消毒
今日 18:17
【新冠肺炎】牛池灣及灣仔駱克道街市與初確個案有關　提早關閉消毒

你可能感興趣

【第五波疫情】利安邨利盛樓發現44宗初步陽性　張竹君料染疫人士非居同一座向
今日 17:56
【第五波疫情】利安邨利盛樓發現44宗初步陽性　張竹君料染疫人士非居同一座向
【第五波疫情】再多2人染疫死亡　醫管局指3歲童情況急轉差現仍危殆
今日 16:55
【第五波疫情】再多2人染疫死亡　醫管局指3歲童情況急轉差現仍危殆
【第五波疫情】醫管局40名醫護在社區感染　20多名醫護列密切接觸者
今日 16:55
【第五波疫情】醫管局40名醫護在社區感染　20多名醫護列密切接觸者
衞生防護中心 衞生署 污染 長期病

最高瀏覽

【母子決裂】梅媽與兒子脫離母子關係　梅啟明承認欠債稱對母親失望
今日 09:39
【母子決裂】梅媽與兒子脫離母子關係　梅啟明承認欠債稱對母親失望
【第五波疫情】消息：教育局延長暫停面授課　將取消小六呈分試
今日 15:16
【第五波疫情】消息：教育局延長暫停面授課　將取消小六呈分試
【新冠肺炎】全家確診等7日未能入院 WhatsApp瘋傳確診者外出買餸【附醫生建議】
今日 11:08
【新冠肺炎】全家確診等7日未能入院 WhatsApp瘋傳確診者外出買餸【附醫生建議】