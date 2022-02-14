【退伍軍人病】衞生署今年截至2月初錄得6宗退伍軍人病個案 提醒市民應妥善保養供水系統

▲ 衞生署今年截至前日（12日），錄得6宗退伍軍人病個案。(資料圖片)

衞生署衞生防護中心今日（14日）公布退伍軍人病個案最新數字，並強調市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。截至前日（12日），今年錄得6宗退伍軍人病個案。2021年及2020年分別有69及104宗。



在2月6日至12日期間，衞生防護中心錄得一宗社區感染的退伍軍人病個案呈報，涉及一名有長期病患的88歲女病人，她居於香港仔漁光村海鷗樓。



衞生防護中心發言人表示，署方正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。發言人指，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另外，有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。



退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能受感染。

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責任編輯：洪芷晴