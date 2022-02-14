  • 17°C
香港時間 : 2022214日 (週一) 20:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫情爆發】逾10間郵政局或派遞中心出現個案　工會憂抗疫部門成播毒部門

社會 19:44 2022/02/14

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

多間郵政局及派遞中心由確診個案。（受訪者提供）

本港連續多日錄得逾千確診個案，疫情來勢洶洶，郵政系統亦面臨壓力。香港郵務職工會理事長張偉權指第五波疫情以來已有約30名職員確診，惟被政府歸入疫下戰略部門，仍承擔防疫物資發放、「疫苗通行證」的安裝等任務。工會指，前線不少員工感到壓力，擔憂本身就人手不足會在疫情下更嚴重。

郵務職工會早前向立法會議員發信，截至上周五已經有11間郵政局或派遞中心出現確診個案，包括空郵中心、中央郵件中心的二樓及三樓，不過中央郵件中心僅僅消毒但未有關閉。工會指郵差每日遊走全港多處，不希望由抗疫部門變成播毒部門，要求部門安排檢測給派遞局、門市郵政局同事，並讓大型郵件處理中心可以關閉一天深度消毒。

工會理事長張偉權指，郵政被政府歸納為非紀律部隊核心抗疫部門，疫情以來承擔包括派發口罩、隔離令、協助安裝「疫苗通行證」等工作，本已經壓力很大。而這些會接觸到市民的活動，郵遞員卻僅或發口罩及搓手液防疫，是不足夠。

Topick已向郵政署查詢，正在等待回覆。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍

相關文章

【新冠肺炎】匯達交通歡迎港府將公交營辦商納入防疫抗疫基金資助範圍
今日 18:48
【新冠肺炎】匯達交通歡迎港府將公交營辦商納入防疫抗疫基金資助範圍
【疫下市道】餐飲從業員組織稱散工缺支援　倡發每名員工1.5萬元津貼
今日 18:55
【疫下市道】餐飲從業員組織稱散工缺支援　倡發每名員工1.5萬元津貼
【第五波疫情】胡定旭稱本港檢測人手達臨界點　增設火眼實驗室需中央提供更多人手
今日 19:01
【第五波疫情】胡定旭稱本港檢測人手達臨界點　增設火眼實驗室需中央提供更多人手
【新冠肺炎】衞生署一名牙科手術助理員及一名牙醫初步確診 於長沙灣政府合署牙科診所工作
今日 19:04
【新冠肺炎】衞生署一名牙科手術助理員及一名牙醫初步確診 於長沙灣政府合署牙科診所工作
【醫護染疫】醫管局今再增41名員工中招　涉18醫院或診所【附名單】
今日 19:05
【醫護染疫】醫管局今再增41名員工中招　涉18醫院或診所【附名單】
【退伍軍人病】衞生署今年截至2月初錄得6宗退伍軍人病個案 提醒市民應妥善保養供水系統
今日 19:17
【退伍軍人病】衞生署今年截至2月初錄得6宗退伍軍人病個案 提醒市民應妥善保養供水系統

你可能感興趣

【新冠肺炎】匯達交通歡迎港府將公交營辦商納入防疫抗疫基金資助範圍
今日 18:48
【新冠肺炎】匯達交通歡迎港府將公交營辦商納入防疫抗疫基金資助範圍
【疫下市道】餐飲從業員組織稱散工缺支援　倡發每名員工1.5萬元津貼
今日 18:55
【疫下市道】餐飲從業員組織稱散工缺支援　倡發每名員工1.5萬元津貼
【第五波疫情】胡定旭稱本港檢測人手達臨界點　增設火眼實驗室需中央提供更多人手
今日 19:01
【第五波疫情】胡定旭稱本港檢測人手達臨界點　增設火眼實驗室需中央提供更多人手
口罩 搓手液 疫苗 香港郵政 疫情 香港 立法會

最高瀏覽

【母子決裂】梅媽與兒子脫離母子關係　梅啟明承認欠債稱對母親失望
今日 09:39
【母子決裂】梅媽與兒子脫離母子關係　梅啟明承認欠債稱對母親失望
【第五波疫情】消息：教育局延長暫停面授課　將取消小六呈分試
今日 15:16
【第五波疫情】消息：教育局延長暫停面授課　將取消小六呈分試
【新冠肺炎】全家確診等7日未能入院 WhatsApp瘋傳確診者外出買餸【附醫生建議】
今日 11:08
【新冠肺炎】全家確診等7日未能入院 WhatsApp瘋傳確診者外出買餸【附醫生建議】