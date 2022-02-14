【疫情爆發】逾10間郵政局或派遞中心出現個案　工會憂抗疫部門成播毒部門

▲ 多間郵政局及派遞中心由確診個案。（受訪者提供）

本港連續多日錄得逾千確診個案，疫情來勢洶洶，郵政系統亦面臨壓力。香港郵務職工會理事長張偉權指第五波疫情以來已有約30名職員確診，惟被政府歸入疫下戰略部門，仍承擔防疫物資發放、「疫苗通行證」的安裝等任務。工會指，前線不少員工感到壓力，擔憂本身就人手不足會在疫情下更嚴重。

郵務職工會早前向立法會議員發信，截至上周五已經有11間郵政局或派遞中心出現確診個案，包括空郵中心、中央郵件中心的二樓及三樓，不過中央郵件中心僅僅消毒但未有關閉。工會指郵差每日遊走全港多處，不希望由抗疫部門變成播毒部門，要求部門安排檢測給派遞局、門市郵政局同事，並讓大型郵件處理中心可以關閉一天深度消毒。

工會理事長張偉權指，郵政被政府歸納為非紀律部隊核心抗疫部門，疫情以來承擔包括派發口罩、隔離令、協助安裝「疫苗通行證」等工作，本已經壓力很大。而這些會接觸到市民的活動，郵遞員卻僅或發口罩及搓手液防疫，是不足夠。

Topick已向郵政署查詢，正在等待回覆。

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記者：袁澍