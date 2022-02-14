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【致謝議案】梁君彥允周三大會先討論抗疫工作　後辯論施政報告其他主題

政治 19:59 2022/02/14

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立法會周三一連三日辯論施政報告。（資料圖片）

本港疫情嚴峻，立法會主席梁君彥表示，由於大家關注疫情最新情況，在考慮議員意見，並與政府當局商討後，決定更新本星期三、四及五立法會會議上有關施政報告辯論主題的次序。

屆時，議員將首先就「走出疫境」的主題進行辯論，討論政府應對第五波疫情的相關措施。政務司司長將會在這環節發言，餘下環節會於「走出疫境」環節完成後緊接進行。

梁君彥續指，根據《基本法》第73條，立法會的職權包括聽取行政長官的施政報告並進行辯論。議員有責任在立法會會議上就施政報告各個範疇表達意見。

上周五內務委員會，有13位新任立法會議員提交緊急動議，希望李慧琼以內會主席身份，向立法會主席尋求免卻12整天的預告期，在周三的立法會大會緊急加插議程，討論港府抗疫工作。不過，李慧琼當時表明，由於議員的動議，沒有在內會預告期前提出，因此不會處理，又稱議員有很多不同方式表達意見。

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記者：林曉君

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