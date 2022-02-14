【兒童疫苗】3歲兒童可接種科興疫苗　藥劑師解構4類兒童不宜接種

▲ 藥劑師解構4類兒童不宜接種科興疫苗。

本港第五波疫情來勢洶洶，政府周一（13日）晚上宣布，可接種克爾來福疫苗（科興疫苗）的最低年齡由2月15日起降至三歲。而5至11歲的兒童由2月16日開始亦可接種復必泰疫苗。究竟安排小朋友接種疫苗要留意甚麼？甚麼情形下不適合接種疫苗？TOPick就訪問了香港醫院藥劑師學會會長崔俊明，為大家解構接種疫苗前後須知。

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兒童接種科興疫苗普遍副作用？

崔俊明表示，智利曾進行一項小型臨床研究，對象為56個3歲或以上的兒童。研究人員發現，兒童接種科興疫苗的副作用和成人差不多，但防止演化至重症的保護率就高達80%。崔俊明指出，國內許多3歲兒童已接種科興疫苗，並未出現嚴重副作用。而上述研究亦顯示，疫苗對防止重症、入院有很強有效性，因此家長應著眼的並非副作用，而是疫苗抗體是否足夠。

每針間隔多長時間？

不論年齡，科興兩針相隔時間都是28天。復必泰方面，青少年及兒童就相隔12個星期再接種第二針。

5歲或以上選擇科興或復必泰？

崔俊明指，在研究數據方面上，復必泰比科興多。但科興接種人數多，國內以億計人口已接種。從科學層面上可選復必泰，而觀察實際情形，多人接種且未出現嚴重副作用，就可選科興。

他續稱，如身為家長，他會較趨向復必泰，因復必泰和科興一樣，出現輕微發燒現象僅6%；而復必泰抗體水平一定比較高。但值得留意的是，復必泰較常出現針口痛的副作用，機率高達70%。

甚麼情形下不宜接種疫苗？

當小朋友正在發燒、受細菌感染、正在服用抑制免疫系統藥物，又或有部分慢性病，都不宜接種疫苗。

崔俊明進一步解釋，小朋友服用抑制免疫系統藥物如類固醇，是要待停藥才可接種。原因是身體正處抑制免疫系統的情形下，接受疫苗注射將影響疫苗功效。此外，小朋友有慢性病，如濕疹、哮喘、鼻敏感，都需要穩定控制好病情才接種，以免影響病情。

打針前後注意事項

打針前15至30分鐘留在疫苗接種中心，由在場職員了解小朋友以前是否對多種藥物有過敏反應。如果小朋友對多過一種藥物曾經出現過敏反應，最好問准醫生才接種。而若小朋友對多種食物過敏，亦建議在接種前諮詢醫生意見。

打針後觀察15分鐘，一般可以離開。父母要有心理準備，如果小朋友曾對兩種或以上藥物有過敏反應，最好在接種後，留在疫苗接種中心觀察30分鐘，以免小朋友出現過敏反應，可即時進行急救。

何時要去求醫？

接種疫苗後，如出現呼吸困難、喘氣、心跳紊亂、心口痛等徵狀，則有機會是心肌炎，一定要去求醫。

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責任編輯：陳昊淋