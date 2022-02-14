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【醫院爆疫】醫管局發現7宗初步陽性個案涉5間醫院　共36名病人需隔離檢疫

社會 20:14 2022/02/14

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醫管局發現7宗初步陽性個案涉5間醫院，共36名病人需隔離檢疫。（資料圖片）

第五波疫情嚴峻，醫院管理局今日（14日）公布，共有7宗經入院篩查或檢測發現的新冠病毒初步陽性個案，涉及5間醫院。患者正接受隔離治療，大部份現時情況穩定，共36人被列為緊密接觸者，需要接受隔離檢疫。

東區尤德夫人那打素醫院：

骨科病房一名84歲男病人昨日經入院篩查檢測呈初步陽性。病人正接受隔離治療，現時情况穩定。醫院已展開接觸追蹤調查，與該名男病人入住同一病格的7名病人被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫，當中一名早前已出院的病人，已轉交衞生署跟進。

廣華醫院：

產科病房一名28歲女病人昨日經入院篩查檢測呈初步陽性。病人正接受隔離治療，現時情况穩定。醫院已展開接觸追蹤調查，與該名女病人入住同一病房的一名病人被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫。

另外，神經外科病房一名51歲女病人2月10日入院，2月12日經接觸追蹤篩查檢測呈初步陽性。病人正接受隔離治療，現時情況穩定。醫院已展開接觸追蹤調查，與上述女病人入住同一病格的3名病人被列為密切接觸者，當中2名病人已經出院，院方已呈報衞生防護中心跟進。餘下一名病人正接受隔離檢疫。

明愛醫院：

外科病房一名77歲男病人昨日經入院篩查檢測呈初步陽性。病人正接受隔離治療，現時情况穩定。醫院已展開接觸追蹤調查，與該名男病人入住同一病格的7名病人被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫。

雅麗氏何妙齡那打素醫院：

骨科病房一名79歲男病人，他於2月10日的入院篩查檢測結果為陰性。病人入院後，在昨日的恆常病毒檢測中呈陽性。病人正接受隔離治療，現時情况穩定。醫院已展開接觸追蹤調查，與該名病人入住同一病格的7名病人被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫。

北區醫院：

外科病房一名54歲男病人昨日經入院篩查檢測呈初步陽性。醫院已展開接觸追蹤調查，與該名男病人入住同一病格的5名病人被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫。該名病人在完成檢測結果前，已根據其臨床情況安排出院。

另外，骨科病房一名51歲男病人2月11日出院，他其後因接受日間服務而進行的加強篩查檢測，結果於昨日呈初步陽性。醫院已展開接觸追蹤調查，與該名男病人早前入住同一病格的6名病人被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫。衞生防護中心會繼續跟進有關出院的個案。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：李榮忠

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