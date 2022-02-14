【暫停面授】校長料取消呈分試影響部分學生　中學校長倡押後DSE開考

▲ 全港學校將繼續暫停面授課堂及校內活動至3月6日。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，教育局今日（14日）宣布，全港幼稚園、中小學及提供非正規課程的私立學校，將繼續暫停面授課堂及校內活動至3月6日，亦取消小六下學期呈分試及2022年TSA。詳情即看：【下一頁】

佛教黃焯菴小學校長許定國接受TOPick訪問時表示，取消第三次呈分試對部分同學有影響，指出有同學會想借此追回成績：「都會有啲同學之前失咗手，想靠第三次考試追返。」而如果首兩次呈分試已用盡力，對有關同學的影響則不大。他又形容今次是一個很好的生命教育教材：「同學會學識把握生命中每一次機會。」

至於對小五呈分試的影響，許定國說，小五學生首次呈分試通常於6月進行，校方盡量想在考第一次呈分試前，讓同學先考校內試習慣一下有關模式。他指出，現時是考驗學生是否能保持自律、按照時間表學習，提醒學生要保持良好作息，在家上網課亦要自律。

對於近日疫情嚴峻，許定國指出，校方已在交功課的安排上作出調整，包括較多安排電子功課，讓家長不需將實體功課交回校，稍後亦考慮將功課郵寄至同學家中。他又指，校舍目前仍保持開放，惟回校學生的數量，明顯比農曆新年前減少。 至於疫苗接種方面，許定國說，校方今日向家長發問卷調查，了解他們對疫苗接種安排的意願。

▲ 許定國。（資料圖片）

至於新措施對中學生的影響，創知中學校長黃晶榕則說，該校原本安排中六學生於2月21日考畢業試，現時尚未決定如何應變，或會將考卷寄給學生自行完成後對答案，但不計算作考試分數；校方亦有考慮讓學生繼續回校考試，稍後會再開會決定。

黃晶榕指出，中六學生將畢業試視作文憑試前最後一次模擬試，學生對或未能回校考畢業試感失望。不過他亦稱，目前疫情嚴重，任何做法都是迫不得已。他又認為疫情不樂觀，4月不適宜開考，期望當局將文憑試筆試日期押後。他指出，學校雖有足夠空間分散考生在不同考場內應考，但考生在前往考場的路上或要使用交通工具，會增加感染風險。

黃晶榕又說，學生的整體學習進度及教學效能被拖慢，校方現只能見步行步，初步打算疫情穩定後，縮短暑假以追進度。他建議，當局可考慮全面停課，讓校舍不用保持開放，教師亦不用回校上網課，待疫情穩定後再復課，之後可縮短復活節假期及暑假。

▲ 黃晶榕。（資料圖片）

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記者：黃悅晴