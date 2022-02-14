【醫院爆疫】醫管局公布7間醫院內感染群組個案　屯門醫院婦產科群組再多一人染疫

▲ 醫管局公布7間醫院內感染群組個案，屯門醫院婦產科群組再多一人染疫。（資料圖片）

醫管局今日（14日）就公布新冠肺炎院內感染群組個案，包括律敦治醫院、伊利沙伯醫院神經外科病房、沙田醫院內科及老人科病房、屯門醫院婦產科、博愛醫院內科病房、基督教聯合醫院隔離病房。

律敦治醫院：

因應2月7日、10日及11日2名護士和一名護士學生確診，院方展開接觸追蹤調查後，再有一名在該病房工作的病人服務助理今日確診。暫時沒有員工及病人被新增列為密切接觸者。

伊利沙伯醫院：

神經外科病房一名88歲女病人昨日（13日）進行檢測後初步確診。醫院感染控制組隨即進行接觸追蹤調查，為病房所有病人及員工安排檢測，與該名女病人入住同一病格的7名病人被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫，其中一名97歲女病人今日初步確診，現正接受隔離治療。

另外一名87歲女病人檢測結果為不確定，需要覆檢。二人現時情況穩定。病房內所有員工在工作期間均佩戴合適個人防護裝備，沒有員工被列為密切接觸者。該病房由昨日開始暫停接收新症，臨床服務維持正常。

沙田醫院：

2月11日公布的一個內科及老人科病房群組個案，該病房再有一名32歲男護士今日初步確診，目前情況穩定。

屯門醫院：

2月11日公布一宗44歲婦產科女病人確診個案，10名被列為密切接觸者的病人當中，繼兩名分別39歲及45歲女病人初步確診後，今日一名29歲女病人亦初步確診。有關病房由2月11日起已暫停接收新症。

博愛醫院：

內科病房一名101歲男病人於2月9日入院，2月12日進行的病毒檢測初步結果呈陽性，病人正接受隔離治療，情況穩定。醫院感染控制組展開接觸追蹤調查，同一病格的一名75歲男病人今日亦初步確診。與這兩名病人同一病格的6名病人被列為密切接觸者，其中一人因自身疾病已離世。有關病房由2月12日起已經暫停接收新症。

基督教聯合醫院：

隔離病房一名護士為一名初步確診病人進行護理時，因病人當時情況危急而未有佩戴護目裝置，被界定為密切接觸者，要進行隔離檢疫。院方再次提醒員工要穿戴合適個人防護裝備。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：李榮忠