【動物檢測】城大推為寵物提供新冠病毒檢測　首階段先提供貓狗檢測服務

▲ 城大推為寵物提供新冠病毒檢測，首階段會先提供貓狗檢測服務。（資料圖片）

香港城市大學與香港基因及診斷檢測公司Prenetics合作為小型哺乳類動物推出大規模新冠病毒檢測，檢測將於城大動物醫療中心進行，由該中心及賽馬會動物醫學及生命科學院經專業訓練的職員採集樣本，並送往城大動物醫療檢驗中心，利用Prenetics提供的相關技術作測試。

城大首階段的計劃包括為寵物提供新冠病毒檢測，第二階段將為確診感染新冠病毒、須接受強制隔離的寵物主人提供加強的寵物護理服務。城大表示，由2月21日起的星期一至六，將首先提供貓狗的檢測服務，並會逐步擴展至其他種類的寵物。寵物主人經網上預約後，可為已參與城大綜合健康計劃的寵物，登記接受新冠病毒檢測，或只接受新冠病毒檢測，檢測費用為港幣450元。

第二階段的重點是為確診感染新冠病毒、須接受隔離的寵物主人提供支援，並確保寵物在主人接受隔離限制時，得到妥善照顧。城大計劃與漁護署密切合作，識別出確診感染新冠病毒的小型哺乳類動物，並為牠們提供檢疫及專業治療。如寵物的樣本呈新冠病毒陽性，個案會轉交漁護署，署方現正與城大商討寵物檢疫安排的可能性。

城大校長郭位表示，上述計劃將令社會放心，並進一步加強社會支持政府應對新冠的策略。

除了動物福利方面的考慮，很明顯寵物對香港人的情緒健康非常重要。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：李榮忠