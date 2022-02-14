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【抗疫基金6.0】民建聯倡臨時失業支援涵蓋散工　建議無MPF者參考職津「自述書」做法申請

政治 21:19 2022/02/14

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民建聯期望當局能較寬鬆處理受惠者的資格。（資料圖片）

政府今日公布總值270億元的第六輪「防疫抗疫基金」的詳情，包括為失業人士提供1萬元支援。民建聯建議，未能提供強積金證明申請短期失業援助津貼的僱員，可參考現時在職家庭津貼自述書聲明的做法，大幅減少申請手續、程序及所需文件；同時，把散工透過職津計劃，納入符合申請資格的範圍。

民建聯表示，期望當局能較寬鬆處理受惠者的資格，並且利用預留20%的應急款項，增加受惠行業及人士，令他們受惠。該黨指，為保障電梯業從業員、清潔及保安人員有足夠防疫裝備，政府亦應向非政府機構、醫院、地盤、亞博館、會展、體育中心。馬場、酒店、貨櫃碼頭、物流中心等等高危疫區的清潔及保安人員派發抗疫津貼；

另外，民建聯提出，當局為持有非食肆牌照，包括食物製造廠牌照或新鮮糧食店牌照經營的燒烤場、非政府機構渡假村或營舍發放津貼、婚禮籌辦相關行業、街市乾濕貨販商檔戶、本地中小型私營旅遊景點等提供補貼；並將中小型地產代理從業員、押運員、僱員再培訓局註冊導師，以及聘有內地漁工的漁船船東，納入基金受助範圍。

針對花農因取消年宵市場而造成的損失，民建聯認為，政府應向受取消花市影響的本地花農發放一次性2.5萬元補助。在美容業的補貼措施方面，民建聯要求當局分別為員工人數達10人及20人的處所，分別提供15萬及20萬元的資助。

民建聯亦建議，將現時只適用於確診的一筆過恩恤現金津貼計劃，擴大適用範圍至受隔離檢疫或圍封檢疫，支援自僱或不享有有薪病假的僱員。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：陳葆琳

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