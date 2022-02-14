【新冠肺炎】研究發現兒童康復後有機會出現多系統炎症綜合症　症狀包括紅眼、咀唇乾裂及「草莓舌」等

▲ 「兒童多系統炎症綜合症」確診患者出現右頸淋巴腫脹、持續發高燒、紅眼、咀唇乾裂及「草莓舌」等症狀。(香港醫學雜誌圖片)

本港第五波疫情嚴峻，港大醫學院，聯同瑪麗醫院等進行個案研究，指於本港爆發第二波疫情期間，一名 10 歲的俄羅斯男童在港確診新冠肺炎。患者康復後出現「兒童多系統炎症綜合症」，屬於罕見疾病。

患者於 2020 年 6 月 6 日從俄羅斯到港，在抵達香港國際機場時保存的第一個深喉唾液樣本呈陰性。4天后，他出現發燒和頭痛等。 3日後，他住進了兒科傳染病科，再次檢測呈陽性。患者在入院 17 天后出院。

惟患者出院 16 天后，他因高燒2天和右頸淋巴結腫大再次入院。患者更出現右頸淋巴腫脹、持續發高燒、紅眼、咀唇乾裂及「草莓舌」等症狀，情況類似急性系統性血管炎「川崎症」。不過由於男童已經在超過一個月前受感染，因此臨床判斷為「兒童多系統炎症綜合症」，醫療團隊為患者注射兩劑免疫球蛋白，症狀開始減退。

研究人員指，「兒童多系統炎症綜合症」是兒童確診新冠肺炎後最嚴重的併發症，屬於罕見疾病。這病的症狀與川崎症類似，惟較少發生在東亞人身上，而「兒童多系統炎症綜合症」的患者通常較「川崎症」的患者年長，前者亦更易有重症風險及心肌損傷。

研究人員提醒，兒科醫生在照顧感染新冠肺炎的兒童時應保持警惕，以防他們在最初康復後出現「兒童多系統炎症綜合症」 。兒科醫生應告知父母有關該病的症狀和體徵，以便及時就醫。

有份參與研究的包括，港大微生物學系講座教授袁國勇、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆，及名譽臨床副教授關日華等。研究結果已刊登於《香港醫學雜誌》。

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責任編輯：洪芷晴