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【疫苗通行證】教育局：教職員如未能滿足接種要求　不准進行任何線上或校外教學工作

社會 21:24 2022/02/14

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學校將於2月24日實施「疫苗通行證」。（資料圖片）

教育局今日（14日）公布，全港幼稚園、中小學（包括提供非本地課程的學校）及提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校），將繼續暫停面授課堂及校內活動至3月6日；而學校將於2月24日實施「疫苗通行證」，措施在暫停面授課堂期間仍會如常實施，所有教職員、在校園內提供服務的人及訪客等，均須已經接種新冠疫苗。

根據教育局向全港學校發出的信件，當中提到「疫苗通行證」的實施安排，特別提到在暫停面授課堂期間，「疫苗通行證」仍會如常實施，所有未接種疫苗的學校僱員，除豁免人士外，在未能滿足「疫苗通行證」的要求的情況下，將不獲准進行任何線上或校外的教學或其他工作，包括在家工作，學校亦不應批准員工假期申請及發放以公帑支付的薪酬。

信件又提醒，學校應確保所有相關人士在2月24日或之前已符合「疫苗通行證」的要求。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：蘇文軒

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