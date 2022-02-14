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【第五波疫情】香港郵政再有5名員工染疫　東九龍及北區派遞服務服務會有延誤

社會 21:56 2022/02/14

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香港郵政再有5名員工染疫，東九龍及北區派遞服務服務會有延誤。（資料圖片）

香港郵政今日（14日）表示，兩名郵差、兩名郵務員和一名合約員工初步確診，告士打道郵政局及郵政信箱大堂將於2月15至16日關閉，東九龍區內及北區區內的派遞服務及智郵站服務會有所延誤；，部分出入口郵件亦會有所延誤。

兩名郵差分別隸屬東九龍派遞局及北區派遞局，分別負責九龍彩雲邨、彩虹邨以及粉嶺雍盛苑、昌盛苑的部分派遞工作。兩名郵差最近一次上班日期均為2月9日。東九龍派遞局和北區派遞局並不對外開放。

至於兩名郵務員，其中一名於空郵中心工作，最近一次上班日期為2月10日。另一名郵務員及一名合約員工則在告士打道郵政局工作，最近一次上班日期分別為2月12日及2月14日。她們在櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離。上述職員在上班期間均有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。

香港郵政今日獲悉上述事件後，已即時安排與該5名職員在工作上有密切接觸的人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為處所內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

東九龍及北區派遞服務及智郵站服務會有所延誤

就東九龍派遞局和北區派遞局的個案，香港郵政已在該兩名郵差曾到訪派遞的處所張貼通告，以知會公眾相關情況。東九龍區內（包括彩虹、牛池灣、九龍灣、牛頭角、觀塘、秀茂坪、藍田及油塘）及北區區內（包括古洞、羅湖、蓮麻坑、石湖墟、粉嶺及沙頭角）的派遞服務及智郵站服務會有所延誤。因應空郵中心員工初步確診個案，部分出入口郵件亦會有所延誤。

此外，香港郵政將於2月15日至16日關閉告士打道郵政局及郵政信箱大堂，市民可到就近的軒尼詩道郵政局（軒尼詩道1號 One Hennessy 1樓）使用郵政服務。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：李榮忠

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