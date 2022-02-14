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【第五波疫情】港鐵再有6名員工初確涉紅磡站務員　另有15宗快速測試呈陽性個案

社會 22:05 2022/02/14

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港鐵再有6名員工初確涉紅磡站務員，另有15宗快速測試呈陽性個案。（資料圖片）

港鐵公司今日（14日）表示，有6名員工初步確診，當中3宗涉及前綫人員，包括一名在紅磡站的站務員、一名天水圍站的兼職月台助理員工及一名在烏溪沙工作的承辦商清潔員工。另外３宗則涉及非前綫人員，分別隸屬市務及客戶體驗部和物資倉務部，以及一名承辦商的員工。

此外，亦有15宗快速測試結果呈陽性的個案，當中有5宗涉及前綫人員，包括4名分別在旺角東站、杏花邨站、深水埗站及九龍站的站務員及一名在大埔車廠工作的巴士車長。其餘10宗為非前綫員工，分別隸屬企業保安部、基建維修部和鐵路車輛維修部。

港鐵表示，他們現正留在家中等候衞生署進一步指示及安排，公司為審慎起見，正分別追蹤上述每宗個案的密切接觸者，並會採取相應的跟進行動。

同時安排徹底清潔和消毒有關工作地點，並會以｢消毒機械人｣為上述地點進行深層清潔及消毒，並會加強相關輕鐵站與月台，以及有關巴士和巴士站的清潔工作。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：李榮忠

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