【疫苗接種】今逾8.8萬人接種多區復必泰接種中心爆滿　港府提醒仍有13間公院接種站可供接種

▲ (陳靜儀攝)

本港確診宗數持續創新高，接種疫苗人數亦持續上升，今日(14日)單日再多88,857人接種新冠疫苗，屬疫苗接種計劃以來單日接種人數第二高，當中有近3.9萬人更屬首劑接種；至於5至11歲兒童，亦已有逾3.2萬人接種首劑。

港府明日起放寬3歲以上幼童可接種科興疫苗，而周三起5至11歲童亦可到三間社區接種中心接種復必泰。根據網上預約系統，兒童醫院接種中心明日起至下月1日的預約已滿，而港怡醫院兒童接種中心下周四起的30日預約亦已爆滿。

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其他接種復必泰的16間社區疫苗接種中心，未來14日的預約已滿，當中禮頓中心衞星接種中心、曉光街體育館、九龍灣體育館、荔枝角公園體育館、中大醫院接種中心等更預約滿額至下月；而11間醫管局轄下選定診所的預約名額更已滿，

事實上，市民除可到社區疫苗接種中心及醫管局轄下選定診所預約接種復必泰外，亦可選擇到公院接種站接種。政府發言人稱，現時有13個設於公立醫院的新冠疫苗接種站，提供即時接種復必泰疫苗服務，過去一個月每天平均有逾4,700人於接種站接種。

公立醫院新冠疫苗接種站 如下：

大埔那打素醫院B座二樓

仁濟醫院C座8樓三號會議室及健康資源中心

瑪嘉烈醫院院M座地下社區健康資源中心

律敦治醫院醫院大樓地庫1樓

博愛醫院地下大堂

北區醫院地下適園

東區醫院東座大樓地下禮堂

將軍澳醫院日間醫療大樓1樓活動室

明愛醫院懷明樓一樓多功能室(1069室)

威爾斯親王醫院日間診療大樓暨兒童病房2樓

瑪麗醫院S座3樓

伊利沙伯醫院日間醫療中心地下

屯門醫院主座地下大堂

瑪嘉烈醫院接種站開放時間為周一至五朝9晚6，最後接種時間為下午5時半。其他接種站的開放時間周一至五朝10晚7，最後接種時間為下午6時半。

發言人亦提醒，市民亦可透過參與復必泰疫苗接種先導計劃的私營醫護機構，共37個接種地點接種。詳情請參閱疫苗接種計劃專題網站。

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責任編輯：陳正怡