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【污水監測】5監測區污水檢測陽性　政府明向部分住戶及保安等派快速測試套裝

社會 22:21 2022/02/14

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5監測區污水檢測陽性，政府明向部分住戶及保安等派快速測試套裝。（曾耀輝攝）

本港第五波疫情嚴峻，多區有不明源頭個案，確診個案繼續上升未見頂。政府今日（1４日）表示，為應對嚴峻的新冠疫情，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並發現於多個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

為跟進在元朗、東區、離島、北區及深水埗合共5個範圍檢測的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署將向涉及的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工，派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試 

  • 污水監測區域元朗7A（Yuen Long Site 7A）（部分）—洪福邨洪歡樓

願檢盡檢

  • 污水監測區域東區6A（Eastern Site 6A）（部分）—興華（一）邨及興華（二）邨
  • 污水監測區域離島1A（Island Site 1A）（部分）—逸東（二）邨
  • 污水監測區域北區3A（Northern Site 3A）（部分）—清河邨
  • 污水監測區域深水埗3-3（Sham Shui Po Site 3-3）—海盈邨及凱樂苑

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：李榮忠

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