【強制檢測】21幢大廈納入強檢　涉全港多個屋邨 【附指定檢測日子】

▲ 21幢大廈納入強檢，涉全港多個屋邨 。（曾耀輝攝）

本港新冠肺炎疫情嚴峻，政府（14日）晚上公布，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》有21個指明地方被納入強制檢測公告。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。

21幢大廈納入強制檢測，有關指定到訪時間及須檢測日子，即按此。

1. 天水圍天麗苑

2. 大圍美田邨美麗樓

3. 荃灣麗城花園2期6座

4. 東涌逸東邨傑逸樓

5. 黃大仙黃大仙下邨龍豐樓

6. 天水圍天瑞邨瑞林樓

7. 大角咀大角咀道 149-157號中美樓 Chung Mei B

8. 九龍城德朗邨德瑩樓

9. 馬鞍山頌安邨頌德樓

10. 東涌逸東邨謙逸樓

11. 大埔富亨邨亨榮樓

12. 鴨脷洲利東邨東興樓

13. 北角英皇道395號僑冠大廈A座

14. 深水埗長沙灣道103-107號正輝大樓

15. 何文田愛民邨禮民樓

16. 油麻地窩打老道1A-1J號華德大廈

17. 青衣灝景灣10座

18. 大圍美田邨美滿樓

19. 葵涌荔景邨樂景樓

20. 大圍美林邨美槐樓

21. 香港仔華富(一)邨華裕樓

政府指會在個別指明地方上門拍門通知有關居民強制檢測的要求，並已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士亦必須接受上述強制檢測，應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。

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責任編輯：李榮忠