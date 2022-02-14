【郵政爆疫】香港郵政：累計有20多人確診或初步確診　會密切檢視疫情維持必須的服務

▲ 空郵中心今日亦有人確診。（資料圖片）

第五波疫情爆發，本港近日連續錄得逾千宗確診，香港郵政亦不能倖免。香港郵務職工會早前指有約30人感染，遍佈不同的郵局、派件中心等，又說防疫裝備不足，憂增播毒風險。香港郵政今晚（14日）回覆指，現約有20多名人員初步確診或確診新冠病毒，涉及中央郵件中心、空郵中心、數間郵政局、派遞局、特快專遞運作中心及內勤組別。

香港郵政在獲悉相關個案後，已即時安排與該有關職員一同工作的人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為處所內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

香港郵政：已暫停上門派遞須簽收的小型郵件

因應近日疫情嚴峻，香港郵政指出已採取一系列加強措施，以保障員工及市民的健康及安全，並減低人流，共同抗疫。加強措施包括：

為 空郵中心及中央郵件中心 全座大樓進行超過一次 深層霧化消毒 ，並於公共地方、更衣室、洗手間、茶水間、各層扶手及門把等公共設施噴灑 長效消毒殺菌塗層 ;

全座大樓進行超過一次 ，並於公共地方、更衣室、洗手間、茶水間、各層扶手及門把等公共設施噴灑 ; 將在 各郵政局 再次噴灑 長效消毒殺菌塗層 ；

再次噴灑 ； 已聯絡機電工程署檢視兩個郵件中心、派遞局及郵政局的空調系統，確保運行良好，並有足夠的新鮮空氣供應。

郵件派遞方面，落實減少社交接觸措施如下：

香港郵政已 暫停上門派遞須簽收的小型郵件 ，只會放入信箱；

，只會放入信箱； 其他須簽收的郵件， 上門派遞時不會要求收件人簽署 ；

； 上述郵件均會於派遞後更新派遞結果以作記錄。

就已 納入「強制檢測公告」名單的大廈/地方 (污水樣本檢測呈陽性的地點除外)， 暫停派遞服務四天 ；

(污水樣本檢測呈陽性的地點除外)， ； 就過去14天內有陽性檢測個案曾居住的大廈，會維持每星期三次的大堂信箱派遞服務，但會暫停上門派遞，直至有關大廈從過去14天內有陽性檢測個案曾居住的大廈名單中剔除。

香港郵政：一直關注員工的職業健康及安全

香港郵政一向非常關注員工的職業健康和安全，並為所有前線員工包括櫃位員工及派遞郵差提供足夠的個人防護裝備，包括防護面罩、眼罩、口罩、酒精搓手液、手套及酒精消毒紙巾等，並要求員工執勤時必須戴上口罩及加強工作環境的清潔。在上班期間須進行體溫檢測。於郵政局櫃位工作的職員亦會於間隔板後為市民服務，與市民保持適當距離。

香港郵政會繼續密切檢視疫情對郵政服務的影響，並適當地調配人手，維持必須的郵政服務。香港郵政亦會繼續在各郵政設施採取各項減低社交接觸及預防感染措施，保障員工及市民的健康，並會繼續與衞生署衞生防護中心保持緊密溝通；亦已提醒所有員工須注意個人衞生，並時刻提高警覺。如身體不適，必須馬上求醫。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：袁澍