【BB來了】梁証嘉升呢做爸爸　感激太太：情人節收到最好嘅禮物

恭喜恭喜！在TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演朱天梯（TT）的梁証嘉（Kelvin），昨日（2月14日）情人節於社交網站宣佈榮升新手人父，上載一家三口於產房內的合照， 溫馨滿瀉！

証嘉在個人社交平台發文分享新手爸爸的感受，一起首便寫道：「情人節收到最好嘅禮物，就係多咗一個爸爸嘅身份，而家終於可以同大家分享！」

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太太情人節誕B

Kelvin上載一家三口的合照、囝囝小Jacob獨照、醫院送上的一袋禮物，他見證太太的勇敢敢：

情人節收到最好嘅禮物，就係多咗一個爸爸嘅身份，而家終於可以同大家分享！喺陪產僅有既15分鐘，見證到梁太嘅勇敢，同埋體會到世上各位女士嘅勇氣同堅強力量！生BB真係一啲都唔簡單，我好慶幸成個過程都好順利，仲有好多好多嘅人幫我哋！好想同你地講聲多謝，多謝婦產科孫錫鴻醫生，梁太入到手術室第一個問題就係問孫醫生到咗未，其實我哋兩個都係只要見到孫醫生個心就定好多。

他又感謝醫護人員對一家的照顧，感謝送上一份特別禮物，也提到過往在BB出世之前向不同醫生、師傅問了很多意見，他也當然有提到太太：「最後就係多謝梁太，你知我肉麻嘢好少講….不過今次真係忍唔住….下刪3000字」

梁証嘉並希望小Jacob健康快樂地成長，又指「歡迎各位爸爸媽媽同我分享吓湊仔經，等我未來呢幾個月唔使咁手忙腳亂。」。

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與太太青梅竹馬

Kelvin於2019年4月與在中學時已認識的太太結婚，由於太太任職工程師是圈外人，所以他過往從來也不在社交平台上載太太的相片。

他接受TOPick專訪時被問到太太對他拍親熱戲有何看法，他說「她知道演戲會有這些事（親熱戲）發生，所以她不會妒忌，她了解我。」

梁証嘉續指：「我沒怎樣去解釋，但作為一個丈夫，有需要跟另一半交待。不然當她看見時，便會像全世界都知道而只有她不知道。」他認為夫妻相處在乎互相尊重：「若不尊重對方的話，日後的路都難以去相處或走下去。」

《開心速遞》演TT

2006年加入TVB的Kelvin過往曾參演《尖子攻略》、《點解阿Sir係阿Sir》、《天與地》等，近年於《愛‧回家之開心速遞》中飾演律師朱天梯（TT）而相當「入屋」，曾與三姨熊心如（蘇韻姿飾）組成CP，又與劇中爸爸朱展（陳嘉輝飾）、弟弟朱凌凌（吳偉豪飾）有不少對手戲。

他曾於2020年離開《開心速遞》劇組數月，令觀眾相當掛心，他當時接受TOPick訪問指當時是拍攝了劇集《踩過界2》、《香港愛情故事》，對於回歸《開心速遞》劇組，他直言一直以來都好記掛TT這個角色。他稱：「因為這個角色對我來講好特別，是我第一次拍處境喜劇，其實我好開心劇組和各位觀置都咁錫，好希望出來反應會不錯，如果有做得不好的地方，希望大家都會跟我講，因為我知道自己還有進步的空間。」

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