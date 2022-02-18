【若善健談】元宵節談男人之苦

適逢昨日是西方情人節，今天是中國元宵佳節，不少情侶們都會花心思慶祝，甚至安排一個staycation享受二人世界。不過，對於有勃起功能障礙的男士來說，這些浪漫節日卻未有令他們生龍活虎，反而是壓力大增，甚至苦不堪言。



男性性器官勃起的過程，需要血管、神經、荷爾蒙及心理狀況等各方面配合，才能達致理想的充血度、硬度及持久度。而勃起功能障礙 (Erectile dysfunction) ，即男性持續地沒有能力達到勃起，或無法維持勃起，以進行滿意的性行為。



一般來說，勃起功能障礙多源於緊張焦慮、壓力、抑鬱等心理因素，也有因意外受傷，令脊神經S2、S3或S4受損，影響膀胱及勃起功能。如本身患有三高或糖尿病，血管壁因出現粥樣硬化而收窄及阻塞，不能正常運作，也會影響陰莖充血。陰莖血管是人體中最微小的血管，有研究指出，不舉或是心血管疾病的前哨，心肌梗塞、中風的風險會較其他人高。此外，因更年期、長期服用某種藥物或腦下垂體有瘤等，都可導致男性荷爾蒙不足，影響勃起功能。



偶爾會遇到病人問：「醫生，我不舉會不會是腎虧，要不要檢查一下腎功能？」需知道，中醫跟西醫看腎的定義及角度大不同 : 西醫視腎臟為身體單一器官，屬於泌尿系統，而性器官則屬於生殖系統。中醫看腎或腎氣，則涵蓋人體多個系統。作為泌尿外科專科醫生，會先了解病人的病歷及用藥紀錄。同時，會根據其血壓、血糖及血脂水平，評估其心血管疾病風險。年紀較大的病人，會建議做荷爾蒙水平及肝腎功能測試等，進一步了解其身體狀況。



情況最常見的，是患者身體並無不妥，不舉只因心理問題，有時或需轉介臨床心理學家或精神科醫生。如患者不想轉介到臨床心理學家或精神科醫生，大多會先處方磷酸二酯酶第五型抑制劑（PDE5i），讓病人有需要時服用，重建信心，由於此類藥物跟其他藥物未必可以同時服用，加上各人身體狀況及病歷不同，建議用藥前先諮詢醫生。



如果是因三高及糖尿病導致血管阻塞，就應從藥物治療及改善生活習慣著手，好好控制病情。平日要注意飲食，多做運動，保持理想體重，可有助雄風再現，盡快做回一頭活虎。

撰文: 張富強醫生

泌尿外科專科