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【第五波疫情】醫管局將逐步啟用指定診所　當局研由的士將確診患者送院

社會 10:34 2022/02/15

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林鄭月娥今日（15日）預告，醫管局將會逐步啟用指定診所。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日（15日）預告，醫管局將會逐步啟用指定診所，處理病況輕微的確診患者，今日應會有更多公布。她又說，當局已購入逾1億套快速測試套裝，將派發予高風險感染群組，如安老院舍員工。

林鄭月娥今日出席行政會議前表示，同意醫管局優先讓醫院處理重症、兒童等確診個案，惟現時仍有大量確診市民等候入院，她預告醫管局將公布分階段啟用指定診所，處理病況輕微的病人。

港府將皇后山邨第1及7座、荔景邨恒景樓改成隔離設施，並研究徵用大學宿舍，詳情即看：【下一頁】

為配合當局啟用指定診所，林鄭月娥透露，正與的士業界商討，由他們提供專屬車隊，協助在家中等候入院，但身體狀況要求醫的市民。衞生署將會為車隊提供防疫指引，當醫管局確認指定診所地點後有所公布。

林鄭月娥又指，明白政府在各方面應對仍未如理想，已努力在各方面增強能力，包括將本港自身的病毒檢測能力增加逾1倍。她說，已要求中央協助大幅增加檢測量，當局亦大量購買快速測試套裝，派發予高風險感染群組，如污水檢測呈陽性的區域，估計每日要動用100萬套，又指港府採購已有成效，目前已購買逾1億套，可率先派發給安老舍員工，讓他們做到一日一檢。

林鄭月娥重申，現時無計劃大規模封城，詳情即看：【下一頁】

【TOPick診症室】快速抗原測試新冠病毒　一分鐘明白如何自行檢測

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃悅晴

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