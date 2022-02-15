【第五波疫情】皇后山邨第1及7座、荔景邨恒景樓將成隔離設施　研徵用大學宿舍

▲ 林鄭月娥。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（15日）出席行政會議前表示，目前第五波疫情非常嚴峻，單日確診個案急速上升，在檢測治療方面超出本港抗疫鏈，已要求中央支援。港府亦已大量購買快速測試包，並物色更多地點作為隔離檢疫設施。

林鄭月娥指，明白政府在各方面應對仍未如理想，已努力在各方面增強能力，包括本港自身病毒檢測力增加逾1倍。她說，已要求中央協助大幅增加檢測量，當局亦大量購買快速測試包，派發予高風險感染群組，如污水檢測呈陽性的區域，估計每日要動用100萬套，又指港府採購已有成效，目前已購買逾1億套，可率先派發給安老舍員工，讓他們做到一日一檢。

林鄭月娥又說，政府亦正物色更多地點作為隔離檢疫設施，包括將已落成的公共屋邨改造成隔離設施，涉皇后山邨 1、7 座、荔景邨恒景樓，共可提供逾3千多個單位，已獲分配公屋的受影響人士會有另外安排；她指，當局正物色更多整幢的酒店，及將檢疫酒店逐步轉成隔離酒店，亦已透過教育局聯絡大學，研究徵用大學宿舍。

林鄭月娥又指出，醫管局計劃分階段啟用指定診所，當局正與的士業界商討，由他們提供專屬車隊，協助在家中等候入院，但身體狀況要求醫的市民。衞生署將會為車隊提供防疫指引，當醫管局確認指定診所地點後有所公布。

林鄭月娥重申無計劃大規模封城，籲市民配合政府抗疫措施，詳情即看：【下一頁】

【TOPick診症室】快速抗原測試新冠病毒 一分鐘明白如何自行檢測

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴