【消委會】家務助理服務範圍或不包買餸煮食　消費者強檢僅1間公司可免費取消服務

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消委會今日（15日）公布最新一期調查報告，檢視12間提供家務助理公司的資料，發現家務助理的服務範疇不盡相同，例如未必幫忙抺外窗，或煮食不包買餸等。且在疫情之下，僅有不足一半（5間）調查的公司，透露家務助理是否已接種新冠病毒疫苗，一旦有家務助理須接受強檢，只有半數（6間）公司明確表示會另外派員或改期。

消委會去年底向11間提供家務助理服務的公司發出問卷，查詢關於家務助理的服務收費和資料，並另以消費者身份，向另外1間沒有提供資料的公司抽樣查詢詳情，合共收集12間公司的服務資料，比較其服務項目、收費形式、條款內容，以及服務員的資歷等。

家務助理服務範圍不一 留意套餐預繳風險及附加費

部分消費者期望聘用的家務助理如同一般家傭，家中事無大小，無論清潔煮食均一手包辦。然而調查發現，每間公司涵蓋的服務範圍都有差別，特別是一些涉及較危險及容易跌倒的工作。例如有3間公司表明，其家務助理不會清潔屋內較高位置，或進行任何需要攀爬的工作；只有5間公司提供清潔水晶吊燈及／或抹天花板的工作。

疫情下市民更注重家居清潔，儘管大部分（11間）調查的公司都有提供抹內窗服務，但有一半公司表示，不會提供抹外窗服務；至於買餸煮食服務，則有公司只提供煮食服務，並不包括買餸。亦有公司列明，如需兼清潔以外的煮食服務，每4小時需$660，收費比一般清潔服務費高32%。故消費者宜多加注意服務範疇和收費，並配合家居所需，免失預算。

消委會亦提醒，應留意套餐預繳風險及各項附加費。調查中全部12間公司均有提供單次家務助理服務，每位家務助理的每小時服務收費由$80至$160不等，最少服務時數一般為3小時，收費會視乎地區、每次服務時數，或按家務助理的年資而有所差異。

消費者如需長期聘請家務助理，或會考慮購買套餐，收費一般較單次服務低廉；然而，預繳式消費存在一定的風險，亦未必較單次服務化算。調查中有一半（6間）公司提供套餐服務，有效期由1個月至6個月或180天不等。此外，8間公司，包括2間公司的套餐服務，均要求消費者在使用服務前預先支付全數。如消費者簽訂長期合約期間，因個人理由中途取消服務，5間公司都會按比例退回餘下的費用，惟當中2間會分別要求消費者支付$250至$350不等的行政費；1間則表示不會退款。

部分公司未提供接種疫苗資料 消費者納強檢或未能改期退款

疫情持續至今已達2年，調查中發現，除1間公司沒有提供相關資料外，其餘11間公司都有提供防疫措施或指引，例如帶備充足抗疫裝備、入屋前後更換工作衣履等，供家務助理跟從。然而調查中只有5間公司表示，部分家務助理已接種新冠疫苗，當中2間公司容許消費者選擇已接種疫苗的家務助理提供服務。

此外，是次調查的12間家務助理服務公司中，只有9間回覆一旦有關家務助理，或消費者須接受強制檢測時的安排。若家務助理被強制檢測，6間公司會另外派員處理或改期，其中1間更容許消費者退回訂金。相反，若消費者被強制檢測，則只有5間公司表示會改期，當中1間容許消費者免費取消服務。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃穎津