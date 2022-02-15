【消委會】9款米製麵食含誘肺癌物無機砷　「特惠牌」即食米線鈉含量超營養標籤近4成

▲ 3款米製麵食含誘肺癌物無機砷,「特惠牌」即食米線鈉含量高標示值近4成。(消委會提供)

消委會今日（15日）表示，測試了30款包裝米製麵食，發現9款米製麵食含誘肺癌物無機砷，惟所有含量均沒有超標；17款樣本的營養素含量與標示值不符相關指引的要求，最嚴重的越南「Bich Chi」乾金邊粉的鈉含量，與標示值相差逾41倍，「佳之選」過橋米線 - 幼滑鈉含量與標示值相差21%，「特惠牌」即食米線則相差38%。

消委會提醒消費者，不要為控制體重等因素，而偏重進食米製麵食，宜先了解該等食品與米飯的營養、熱量、脂肪的分別，以保持均衡飲食。

搜集了30款乾米粉、乾河粉、乾金邊粉、保鮮米線和乾米線等，當中27款為乾麵食，餘下3款為保鮮米線樣本。每 包的售價介乎3.5至42元不等。每100克的售價則由1.3至21元，相差逾15倍。研究檢測了樣本的麵食部分，範圍包括金屬污染物、營養素含量及致敏物麩質；另檢視了產品包裝上的資料。

河粉樣本不高脂

坊間流傳河粉脂肪含量高，不宜多吃，這要視乎河粉的種類。測試中9款乾河粉及乾金邊粉的每100克的總脂肪含量，介乎0.2至1.5克，全部屬「低脂」食品；當中越南「Bich Chi」乾河粉及乾金邊粉甚至屬於「不含脂肪」，總脂肪只有0.3及0.2克。消委會相信是由於預先包裝乾河粉通常沒有添加油，因此脂肪含量不高。但粉麵店的濕河粉，製作時或會於河粉表面掃油，令口感軟滑，脂肪含量可能因此而較高。

26款檢出金屬污染物

有8成半（26款）檢出金屬污染物鎘、鉻或無機砷，當中9款含無機砷，包括台灣「源順」有機白米米粉，長期攝取無機砷能誘發肺癌，惟所有樣本污染物的含量均沒有超標。另有2款樣本檢出致敏物麩質，但未有按相關規例於包裝上列明，有機會令對麩質敏感的人士構成健康風險。

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記者：陳麗娜