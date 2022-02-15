【齊心抗疫】古天樂領軍辦慈善線上跑　MIRROR+張敬軒籌款助度疫境

▲ 古天樂牽頭辦慈善跑。

香港疫情維持數年，各行各業都受到很大的影響。經濟低迷下，很多市民都遇到不同的經濟困難。 古天樂領軍的香港演藝人協會，將率領多位藝人包括鄭秀文、張敬軒、MIRROR等，跟慈善機構合辦「HAPPY RUN 2022」慈善線上跑，為4間本地慈善機構籌募經費，幫助受疫情影響的市民。

是次網上慈善跑是由香港演藝人協會聯同Wishing Well Foundation Ltd.（WWFL） 合作，發起極具意義的線上跑活動，希望透過此活動，能幫助受疫情影響的人士。

最新影片：林淑敏+許家傑訪問

疫情下不適合群聚運動，故「HAPPY RUN 2022」以虛擬形式參加，參加者可不限時段，不限地點，可以行山、跑步機動運、行樓梯等方式，只需在比賽期間完成5公里慈善線上跑，就符合比賽資格，目的為鼓勵大眾多運動，將運動的正面能量向各界傳遞及感染身邊人。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

是次活動邀請了7個星級單位參與，包括古天樂、鄭秀文、張敬軒、薛凱琪、JW王灝兒、梁釗峰及MIRROR。完成賽事項目後可獲得由古天樂、鄭秀文、張敬軒和MIRROR等星級設計的7款特色的獎牌，參加者完成賽事後便可獲取，另外報名同時更可另購一系列他們設計的應援紀念品 (每款HK$280)，如運動袋、水樽、帽、藍牙耳機等。

【真正男神】古天樂入行29年 成首位內地累積百億票房香港演員

完成賽事可獲星級獎牌

活動將於2月27日起正式接受報名。參加者可於報名時揀選想要的獎牌及加購應援紀念品。

賽事分為星級HAPPY RUN 5km個人賽（包一個獎牌）、7項全能HAPPY RUN（包全套7個星級獎牌）及團體組隊的工商隊組別，所有參賽者必須於報名後30日內完成5公里項目，以獲得獎牌。另大會為獎勵健兒們熱心參與及積極籌款，特設「與星齊跑 HAPPY RUN 2022 特別慈善大獎」頒予是次活動中籌款額最高的參加者，得獎者可得到全套「星級慈善大使」奬牌，名額只有3個！

今次活動有4個受惠機構，包括香港演藝人協會慈善有限公司、北河同行、榕光社及心晴行動慈善基金。