【MIRROR成員】Ian新歌MV推出半日破30萬點擊　陳卓賢打入全球百大俊男提名

▲ Ian新歌MV推出半日破30萬點擊，成MIRROR第5人打入全球百大俊男提名。

MIRROR成員Ian（陳卓賢）相隔半年，於昨日（2月14日）情人節推出個人新歌《留一天與你喘息》。Ian與文青女神Angela Yuen（袁澧林）合作的《留一天與你喘息》MV上架半日，更已累積超過30萬點擊。

同時，Ian亦成為MIRROR第五位打入美國網站TC Candler「全球百大俊男」提名的成員，可謂「雙喜臨門」。

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▲ （instagram圖片）

Ian入俊男榜

TC Candler每年一度的「全球百大俊男」（The 100 Most Handsome Faces）近日開始進行首輪的提名，MIRROR成員中繼姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）和Anson Kong（江𤒹生）後，Ian成為了第5位入圍成員。

TC Candler形容Ian是歌手、唱作人及演員，指他除了會彈結他，又是前香港男子排球代表隊，還擁有個人時裝品牌iNDIPANDANT，Ian的粉絲Hellosss得知偶像入圍，興奮地留言：「Yeah 成功喇！」

Ian在情人節推出了新歌《留一天與你喘息》，MV在同日上架，至今推出不足半日，已經累積超過30萬人次點擊，破百在望。

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解構《留一天與你喘息》

這首Ian的2022年首支個人作品《留一天與你喘息》繼續由他親自譜曲，MV則找來Angela Yuen（袁澧林）擔任女主角，與Ian一同扮演精神病患者並攜手逃離病院。

Ian早前寫了幾首曲風類同的作品，但最後選上《留一天與你喘息》的旋律別有用意：「這首歌旋律開始寫時是帶點溫暖的情歌，跟我想表達的主題好切合，跟填詞人Oscar溝通過後，寫了這個題材。歌名《留一天與你喘息》，照字面解釋就是在好忙碌、抖不到氣的生活當中，都可以留一日跟你一起，令我有喘息的機會、放低一些壓力。」

而這個「你」更可以泛指一班人，在Ian心中這班人就是他的粉絲「Hellosss」：「入行以來有不少高低起伏，每次在台上演出的時候，都望到台下的支持者，所以這首歌有一個更重要的訊息，無論世界發生甚麼事、有多危險，都還有大家的存在。」

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MV充滿意思

Ian將這次新歌的概念告知MV製作團隊後，團隊便為MV構思了一個有趣的故事：男女主角被標籤為異類，被捉入精神病院，在裡面受了很多的苦困，但二人最終卻逃脫了，得到了前所未有過的自由，可是對於前路卻茫無頭緒。

雖然如此，男主角發現其實最重要的人在身邊，無論去到哪裡，做些甚麼，只要一起做，已經很足夠。

有了MV藍圖後，製作團隊找來Angela與Ian雙雙扮演精神病患者，不過Ian笑言：「其實我不說，大家未必知我們在扮演精神病患者，反而純粹覺得我們看事件有不同睇法。其實每個人看每件事都會有不同睇法，並不代表精神有問題。」

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感謝Angela參演

今次與Angela合演MV，Ian很感激對方的參與，令拍攝過程十分順利，他說：「Angela幫了我好多。我們第一場戲就要拖手，我本身有些慢熱，但原來她好easy going，經常在說笑，令到氣氛不再尷尬。」

整個MV裡面，Ian最遺憾沒有進礦洞裡面看：「我第一次入礦洞好新奇，但我們只是在入口來回拍了幾次，無機會進去看，是有些可惜。」

除了《留一天與你喘息》外，Ian透露今年將推出不同曲風的作品，與此同時他亦未曾間斷地為自己唱作歌手的路費煞思量。

他說：「我在想應不應該像某些唱作歌手一樣，做到一提起他就知他的個人風格，甚至在一聽前奏就知道是他的作品。或者將來會循這個方向發展，有一系列曲風類似、主題有連繫的歌曲出現。」