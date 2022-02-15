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【超市大搜查】檢測15款消毒噴劑殺菌消毒力　消委會：僅3款媲美酒精或稀釋漂白水

食用安全 10:54 2022/02/15

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消委會檢測結果顯示，僅3款消毒噴劑殺菌消毒力媲美酒精。

本港新冠肺炎疫情嚴峻，除了使用酒精或稀釋漂白水消毒外，不少人亦會採用多功能消毒噴劑殺菌消毒。消委會就曾於2021年檢測市面15款多用途殺菌消毒噴劑，發現8成（即12款）樣本，表現均遜於75%消毒酒精或1：99漂白水，有2款產品的消毒力更是0。

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消委會檢測的15款多用途殺菌消毒噴劑，包括9款標示以次氯酸為有效成分，說明濃度由50ppm至210ppm不等的樣本，俗稱「次氯酸水」；3款標示為二氧化氯或氯氧化合物產品；而餘下3款則只說明主要採用植物提取物製成。

殺菌效能

比較各消毒劑樣本在20℃，並且加入指定濃度有機干擾物環境下，放置1分鐘後，殺滅大腸桿菌K12和金黃葡萄球菌的效能。

8款殺菌率逾99.999%的產品：

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消毒效能

比較各消毒劑樣本在20℃，加入指定濃度有機干擾物環境下，經過1分鐘接觸時間後，消減被視為較難對付的一種試驗病毒 - 人類腺病毒5型的效能。

結果顯示，有9款聲稱可對付99.9%至99.999%病毒的樣本，在測試中均不能達到符合其標示的抑制病毒效能，其中2款樣本消除腺病毒感染力效能更是0，包括：

  • SanitCare Plus+ 天然殺菌消毒噴劑（抗疫防敏加強版）
  • TOAMIT 強效家居除菌噴霧

至於表現理想的樣本，則有聲稱來自日本的「iPOSH多功能殺菌噴霧」及來自台灣的「K-clean全方位抗菌液」。兩者在削弱腺病毒感染力的表現突出，經過1分鐘接觸時間後，病毒感染性（viral infectivity）分別減少了超過99.99%及99. 95%，接近完全抑制試驗病毒的活性。

消委會綜合試驗結果，指只有3款次氯酸樣本的殺菌及消除病毒效果，與酒精或稀釋漂白水相若，包括：

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不過，消委會指這3款消毒噴劑的售價普遍較高，每瓶或每套售價由88元至798元，若以每毫升計算，則介乎約0.27元至0.99元，相比消毒酒精每毫升的價格只是介乎0.04元至0.5元，消毒酒精平均售價較便宜。

故若分別用於消毒雙手和一般環境消毒用途，消毒酒精和稀釋漂白水，可算是較價廉物美的選擇。

責任編輯：羅嘉欣

食用安全 健康問題 新冠肺炎 消毒酒精 新冠肺炎疫情 疫情 腺病毒 大腸桿菌 消委會 金黃葡萄球菌

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