【兒童疫苗】3歲幼童今可接種科興疫苗　港媽猶疑︰這個決定壓力大

▲ 有港媽猶疑應否讓年幼子女打針，擔心打針後出現副作用。

今日（15日）起3歲或以上幼童可接種科興疫苗，網上預約系統爆滿，兒童醫院接種中心今日至下月初的預約已滿。有港媽於網上討論區指出，正猶疑應否讓年幼子女打針，對下這個決定感到壓力大，擔心打針後出現副作用。

憂幼童打針現副作用

該名媽媽昨日（14日）於網上討論區「親子王國」，以「小童打科興」為題發帖，直言「好大壓力㗎」，她提出了3個問題，包括「應唔應該咁快俾小朋友打針？」、「有冇媽媽已經幫小朋友打咗科興？」、「打咗後會有咩反應？」想參考網民媽媽的意見。她認為始終小朋友打針顧慮更多，何況每人體質不同，打針後出現的反應亦有異。

我唔會急住打，打咗都唔代表唔會中，我只想問下大家小朋友打咗有咩反應先去判斷。

她表示原指5歲以下幼童不適合接種疫苗，但最近有兒童患新冠肺炎的重症，政府突然開放讓5歲以下幼童接種疫苗，令她感到猶疑。加上她曾看過新聞，有專家稱不建議12歲以下兒童接種疫苗，「所以香港嘅疫苗通行證12歲以下係全豁免㗎」，她覺得相當困惑，也有不少疑問。

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網民︰科興一針難求

網民媽媽紛紛加入討論，有媽媽安撫樓主，留言「唔使咁大壓力，而家想打都唔係即刻有得打，慢慢諗吓先」。當中不少人支持兒童接種疫苗，表示「我覺得驚我女中新冠嘅壓力大好多」、「疫情唔等人，確診已經倍數上」、「快？由疫情開始至今2年先開放俾幼童，仲要有染疫死亡及危殆個案」、「幾歲小朋友掋抗力底，仲要諗打唔打？」。

此外，有家長慨嘆「科興一針難求」，即使想安排子女接種疫苗，也難以預約打針。其中一名網民分享，朋友動員兩位家人致電預約，「打咗一日電話先搵到一間幫個孫仔打」。

另有一些網民留言，「學童中心可以網上預約，佢條熱線近一星期難打到爆」、「我今日打咗成日都話留言信箱已經爆滿」、「今日我女同學嗰班，最少有十幾個家長一齊帶小朋友去打」、「個個爭住帶小朋友去私家診所打」、「家長group所有師奶，今日都帶住小朋友衝去打」。

子女接種疫苗後反應

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香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，在研究數據方面上，復必泰比科興多。但科興接種劑量數目多，國內以億劑已接種。從科學層面上可選復必泰，而觀察實際情形，接種劑量多且未出現嚴重副作用，就可選科興。

他續稱，如身為家長，他會較趨向復必泰，因復必泰和科興一樣，出現輕微發燒現象僅6%；而復必泰抗體水平一定比較高。但值得留意的是，復必泰較常出現針口痛的副作用，機率高達70%。詳情即睇【下一頁】

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責任編輯︰王明芳