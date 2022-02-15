【確診治療】染疫新婚夫婦朋友群組18人中招　密切接觸者逾周仍未獲檢疫手帶

▲ 本港確診個案不斷上升，不少染疫人士均稱連日未隔離治療。

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，消息指，今日（15日）暫錄1,510宗確診個案，初步確診有5,400宗。行政長官林鄭月娥今日（15日）預告，醫管局將會逐步啟用指定診所，處理病況輕微的確診患者，今日應會有更多公布。她又說，當局已購入逾1億套快速測試套裝，將派發予高風險感染群組，如安老院舍員工。詳情即看:【下一頁】

事實上很多在農曆新年染疫的市民仍等候入院。剛新婚不久的阿木向TOPick透露，曾在2月3日（初三）參與數個家庭聚會，翌日後其中一個家庭指小朋友受感染，因為小朋友回家後發高燒、到私家醫院求醫確診新冠肺炎，小朋友最後入急症室留醫公立醫院。

他指出自己在2月4號快速檢測陰性，之後再做社區檢測，自己在6號確診、而太太則在8號才收到確診通知。他確診後立即通報衞生署，但一直沒有人通知是否需要到隔離治療。

中間一直有衞生署通知行蹤、安心出行的紀錄。衞生署、醫管局及消防處都曾聯絡，當時消防處話只收到我確診通知，一直收不到太太也是確診者，我要求二人一起入隔離，他們都話知道，不過一直都未安排。

他表示徵狀最明顯是受感染後的第三及第四日，需要睡覺休息，最長「手尾」是咳嗽，由於一直未有安排，唯有服藥自救:

3號有輕微喉嚨痛，5號中午做了檢測，回家後十分疲倦，發燒、發冷，太太曾咳嗽至嘔吐，7號開始精神，有力氣、8號已經沒有太大問題，最長「手尾」是咳嗽。我太太曾經咳到嘔，我們不舒服時曾服食中藥、必理痛以及飲鹽水，紓緩喉嚨痛的徵狀。

由確診後等了差不多一周，終於在2月14日夫婦二人獲安排入竹篙灣檢疫中心，度過他們婚後首個情人節：

相信是將軍澳區確診者一起坐24座旅遊巴入營，一個人坐兩個位，行李放中間走廊位置，其實都幾迫，不過沒有辦法，太多個案。

阿木表示，現時最擔心是作為密切接觸者媽媽，雖然感染後曾與媽媽吃飯，但媽媽多次檢測呈陰性，她一直留在家中，等候衞生署聯絡及安排，不敢外出:

我中招後，媽媽就係密切接觸者，不過成個星期都未發出家居檢疫令，亦未有手帶，她不敢外出，又沒有收到衞生署通知。

他說幸得鄰居及弟弟幫助媽媽日常需要，否則擔心母親有問題都處理不了，又指自己群組中累計18名朋友中招，自己屬於較快的一個家庭可以入竹篙灣檢疫中心，仍有7至8個人在家中等候入院或到社區隔離設施，暫時都未有最新安排。

真是太多人確診，又安排不到，現在是很危險，很多密切接觸者或者確診者都未有手帶，如果他們不自律，其實周圍去都無人知！

阿木表示新婚後與太太首個情人節是接受隔離治療，應該「一世都不會忘記」，不過他與太太要分開房間隔離，希望病毒消除後，可以補送她一個「情人節」。

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記者：伍瑋瑋