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【新冠肺炎】一名灣仔派遞局郵差初步確診　灣仔區內派遞服務會有所延誤【不斷更新】

社會 18:52 2022/02/15

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（15日）再有職員確診或初步確診。

【18:48】

香港郵政今日表示，一名隸屬灣仔派遞局的郵差初步確診。

該名郵差負責灣仔皇后大道東、日街、月街、星街、光明街、永豐街、電氣街及進教圍的部分派遞工作。灣仔派遞局並不對外開放。他最近一次上班日期為2月12日，上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。

香港郵政今日獲悉上述事件後，已即時安排與該名郵差一同工作的人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

香港郵政已在該名郵差曾到訪派遞的處所張貼通告，以知會公眾相關情況。區內（包括灣仔、銅鑼灣、跑馬地、大坑）的派遞服務會有所延誤，敬希市民見諒。如有查詢，市民可致電香港郵政熱線2921 2222。

【10:45】

食環署今日（15日）表示，該署一名衞生督察初步確診，位於該址的食物進口商／分銷商登記及進口簽證辦事處在今日關閉，預計於明日恢復服務。

署方指，該名員工於食環署位於皇后大道東258號一樓的辦事處上班，最後上班日期為本月10日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。會按衞生防護中心指引為相關地方進行全面清潔消毒，並安排相關職員接受病毒檢測。

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責任編輯：TOPick港聞組

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