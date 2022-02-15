【新冠肺炎】社署、郵政、房屋署及食環均有職員染疫　沙田政府合署社署櫃位暫時關閉【不斷更新】

▲ （資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（15日）再有職員確診或初步確診。

【22:13】

房屋署今日得悉一名房屋事務經理初步確診。

該名房屋事務經理今日初步證實對新冠病毒呈陽性反應。她的辦公室位於葵涌石蔭東邨蔭興樓地下的石蔭東邨辦事處及位於葵涌石籬二邨石祥樓地下C翼的下葵涌區租約事務管理處。她最後一天上班日期為2月14日。最近工作時，她沒有與公眾人士接觸，亦有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

上述兩個辦事處已遵照衞生防護中心指引進行全面清潔和消毒。

【20:58】

社署表示，1名在南沙田綜合家庭服務中心工作的助理文書主任初步確診，她在沙田政府合署8樓工作，最近一次上班日期為2月10日，其日常工作無須接觸公眾，工作時一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

社署已安排為相關地方進行全面清潔及消毒，同層所有職員會接受病毒檢測，並於等候檢測結果期間在家工作。位於沙田政府合署8樓的社署服務單位（包括服務櫃位）會暫時關閉，重開安排稍後公布。市民如有查詢，可於辦公時間致電南沙田綜合家庭服務中心（2158 6593）、南沙田社會保障辦事處（2158 6721）及沙田感化及社會服務令辦事處或社會服務令統籌辦事處（2694 2261）。

【18:48】

香港郵政今日表示，一名隸屬灣仔派遞局的郵差初步確診。

該名郵差負責灣仔皇后大道東、日街、月街、星街、光明街、永豐街、電氣街及進教圍的部分派遞工作。灣仔派遞局並不對外開放。他最近一次上班日期為2月12日，上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。

香港郵政今日獲悉上述事件後，已即時安排與該名郵差一同工作的人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

香港郵政已在該名郵差曾到訪派遞的處所張貼通告，以知會公眾相關情況。區內（包括灣仔、銅鑼灣、跑馬地、大坑）的派遞服務會有所延誤，敬希市民見諒。如有查詢，市民可致電香港郵政熱線2921 2222。

【10:45】

食環署今日（15日）表示，該署一名衞生督察初步確診，位於該址的食物進口商／分銷商登記及進口簽證辦事處在今日關閉，預計於明日恢復服務。



署方指，該名員工於食環署位於皇后大道東258號一樓的辦事處上班，最後上班日期為本月10日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。會按衞生防護中心指引為相關地方進行全面清潔消毒，並安排相關職員接受病毒檢測。

【TOPick診症室】快速抗原測試新冠病毒 一分鐘明白如何自行檢測

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組