【新冠肺炎】兒童確診後呼吸困難咀唇發紫等應叫救護車　顧問醫生：盡快為子女預約接種疫苗

▲ 瑪嘉烈醫院兒童傳染科顧問醫生關日華（左）。

本港第五波疫情來勢洶洶，政府宣布可接種克爾來福疫苗（科興疫苗）的最低年齡由今日起降至3歲。瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華今日（15日）表示，小朋友確診後，家長應保持冷靜，觀察小朋友發病期間徵狀，如有呼吸困難等應召喚救護車送院，亦盡快為子女預約接種疫苗。

被問到小朋友或家人確診後，照顧者需要留意甚麼。瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華接受電台訪問時指，父母要保持冷靜，等候當局安排，家長應觀察小朋友，例如發燒、進食，大小便及作息如何，最重要保持個人衞生，照顧者須戴口罩，勤洗手，與無確診家人保持距離，空氣要流通，讓空氣稀釋病毒，家長亦要留意當局指引，例如紅色警號須打電話999，召喚救護車送院，如小朋友呼吸困難、咀唇發紫、心口痛、心跳加速、持續發燒或神智模糊等狀況，因為以上是緊急警號，應馬上召喚救護車。

他又補充稱，大多數新冠患者會自動康復，不用服抗病毒藥物，如果小朋友持續發燒2至3天，大約3至4天會退燒，所以應在家中靜心等候，保持冷靜，照顧小朋友。新冠病毒入侵身體不只影響呼吸系統，還會影響神經中樞，其中嘔吐都是病徵。

被問到照顧者如何防感染。照顧者可戴合適外科口罩，接觸完小朋友分泌物就必須洗手，而小朋友曾接觸玩具及洗手間，建議用1:99漂白水清潔。藥物方面，可服用普通退燒必理痛。

對於科興疫苗降至3歲，家長可如何選擇。關日華表示，兩隻疫苗對兒童都安全有效，而科興屬於傳統滅活平台，不會影響小朋友發育；至於復必泰中和抗體高，有機會出現心肌炎，但發生比率不高，呼籲市民勿輕視Omicron，家長應盡快為子女預約接種，家人也應接種，建立保護屏障。

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記者：余思嵐