【食品供應】港府正招募更多跨境貨車司機　林鄭月娥：考慮以水路運送物資

▲ 林鄭月娥說，當局正招募更多跨境貨車司機。（林宇翔攝）

本港疫情嚴峻，甚至連帶影響蔬菜價格，深圳口岸昨日檢測出多12名跨境司機病毒檢測陽性。行政長官林鄭月娥今日（15日）表示，正招募更多跨境貨車司機，亦正聯絡海運公司，研究以水路方式，將物資運到香港。

林鄭月娥表示，現時部分貨品供應出現延誤，令本港菜價有所上升，運輸及房屋局正全力應對，包括招募更多跨境貨車司機、確保他們每日一檢，並正研究以水路方案，將供港貨物運來。

林鄭月娥強調，政府在抗疫的同時，會保障市民日常生活需要，呼籲市民不用過份焦慮，要保持信心。

政府宣布，皇后山邨第1及7座、荔景邨恒景樓將成為檢疫隔離設施，亦正研究徵用大學宿舍，詳情即看：【下一頁】

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴

